La bandera arcoiris ondea este domingo en varios municipios granadinos con motivo del Día del Orgullo LGBTI

Desde este fin de semana, una bandera muy especial ha comenzado a ondear en la fachada de ayuntamientos y edificios municipales de varias localidades granadinas.

Es el caso del Ayuntamiento de Vegas del Genil que pretende sensibilizar a los vecinos para erradicar actitudes homófobas en la localidad y reivindicar la igualdad. El alcalde de Vegas del Genil, Leandro Martín, y la concejala de Igualdad, Matilde Ramiro, han presidido un acto celebrado a las puertas del Consistorio este sábado, con el que han querido expresar el compromiso del municipio con las personas LGTBIAQ+, y al que ha asistido el Equipo de Gobierno al completo y muchos vecinos de la localidad.

La concejala de Igualdad vegueña ha recordado que hace cuatro años el Consistorio puso en marcha su Plan de Igualdad, donde el colectivo LGTBIAQ+ tiene un papel muy importante. “Además, en estos cinco años de Gobierno municipal hemos sido muy contundentes a la hora de combatir y manifestar nuestro rechazo ante posibles actos violentos tanto dentro como fuera de nuestro municipio”, señaló la edil

Ramiro apuntó que “es necesario que las futuras generaciones crezcan en una cultura de apertura, no discriminación y tolerancia, y que en el futuro sea posible que no haya la necesidad de celebrar un Día del Orgullo, porque no haya nada que reivindicar”.

El arcoíris en el edificio de Correos de Guadix

También en el municipio de Guadix se han querido sumar a estas reivindicaciones. La bandera del arco iris, que Correos España ha diseñado con su escudo, ya ondea en el balcón central de la oficina de la localidad como símbolo de inclusión y apoyo a las personas abiertamente Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans+ e Inter+ de Guadix y la comarca, que siguen sufriendo discriminación en la provincia.

Para la asociación comarcal Arco Iris Guadix, que lleva trabajando en la comarca más de 10 años, “este es una paso más que damos las personas abiertamente LGBTI+ accitanas. Es sólo un acto simbólico pero para muchas personas significa mucho de forma emocional, ya que nos hace sentirnos apoyadas”.

La activista Trans+ y vicepresidenta a nivel andaluz de la Federación Arco Iris, Sandra Rodríguez, participó en el acto de colocación de la bandera, que se puede ver en el Canal de Youtube de la Asociación, y quiso agradecer a Correos la campaña “tan bonita y maravillosa que habéis hecho”. “Quizás unos colores a mucha gente no le dicen nada pero para nosotras, las asociaciones LGBTI+, esto es muy importante, porque la visibilidad es fundamental. Lo que no se ve, no existe. Si hay una institución publica en España que es visible, importante y necesaria esa es Correos. Y venía pensando en que si hay un símbolo visible es la corneta de Correos, que alude a las personas que antiguamente llamaban con ella por el correo. Esa corneta de Correos diciendo ‘Aquí estamos’ y con los colores del arco iris de fondo, muchas gracias. Que Correos visibilice diciendo que no son sólo de color amarillo”, indicó Rodríguez.

El Ayuntamiento de Almuñécar iluminado

Y del Norte de la provincia, nos bajamos hasta la costa, donde el Ayuntamiento de Almuñécar también se sumará a este día y a la reivindicación, y para reflejarlo ha iluminado este fin de semana del color del arcoíris el Consistorio sexitano.

El acto de iluminación ha estado “presidido” por la teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Beatriz González, y el concejal de Cultura y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilabert.

Este domingo se celebra el 28J, el Día Internacional del colectivo LGTBI, que pretende dar a conocer la diversidad de género y sexo, reconocer los derechos del colectivo y denunciar la discriminación que sufren, por lo que con estos gestos recuerdan a todas aquellas personas que han perdido la vida o sufrido actos violentos a consecuencia de la homofobia y la transfobia.