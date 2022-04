Aitor Karanka se enfrenta esta semana a su primer dilema como entrenador del Granada. El técnico rojiblanco afronta la visita del Celta de Vigo, este domingo a las 16:15 horas, con lo justo. Las sanciones a Quini, Domingos Duarte y Víctor Díaz, que cumplen ciclo de cartulinas amarillas tras ser amonestados en la pasada jornada, les unen a una larga lista de bajas que reduce los efectivos de la plantilla al mínimo. El vitoriano se verá obligado a tirar del Recreativo Granada para completar su convocatoria y, probablemente, completar su alineación para la próxima fecha liguera.

Junto con los citados sancionados, se ausentarán con total seguridad los lesionados de larga duración Raúl Torrente, Carlos Neva y Rubén Rochina. También lo hará, salvo giro a última hora, Santiago Arias, aunque el colombiano, aún sin el alta competitiva, ya trabaja con el resto de sus compañeros. Al margen, han vuelto a ensayar con el grupo Máxime Gonalons, que no juega desde febrero, Jorge Molina, que se quedó fuera de la convocatoria ante el Atlético por molestias, y Matías Arezo, que no participó en el Wanda y se ejercitó al margen la semana pasada. Su estado es una incógnita, como el de Alberto Soro, que acumula dos compromisos sin vestirse de corto, y el de Darwin Machís, que no pudo terminar el último encuentro. Prácticamente una alineación completa, conformada por futbolistas importantes en el equipo, que limita los recursos de los que dispone Karanka en una fecha clave en la búsqueda de la permanencia.

El parte de bajas señala una especial emergencia en la defensa, parcela en la que al Granada solamente le quedan disponibles Gemán, que regresa tras cumplir sanción, y Sergio Escudero. Los pupilos de Juan Antonio Milla en el Recreativo ayudarán a Karanka a completar una zaga que ya venía mermada por las lesiones de larga duración de Carlos Neva y Raúl Torrente. Pepe, muy habitual con Diego Martínez pero aún sin jugar en Liga este año, se postula como principal recurso para la zaga. Junto a él, Sergio Barcia, capitán del filial, que viene trabajando con ‘los mayores’ y que debutó el pasado curso en Primera división, en la visita a la Real Sociedad para la que Diego Martínez se quedó sin la mayor parte de su plantilla por Covid-19. Ambos pueden actuar en el lateral derecho, puesto para el que el técnico rojiblanco no cuenta con ningún efectivo esta semana.

Con Escudero, en principio, el flanco zurdo de la retaguardia sí queda cubierto. No obstante, Karanka tiene a sus órdenes a Miguel Brau, lateral izquierdo del Recreativo, que probablemente también entre en la convocatoria del próximo domingo. Ninguno de los tres recreativistas jugó esta semana con el filial rojiblanco, para evitar posibles percances que complicaran aún más la tesitura. Los refuerzos de centro del campo en adelante, a priori, se consideran menos necesarios. El técnico vasco cuenta, al menos, con Milla, Montoro, Petrovic, Yan Eteki e Isma Ruiz para la franja ancha, mientras que en la parcela más ofensiva dispone, como mínimo, de Puertas, Álex Collado, Luis Suárez, Myrto Uzuni, Carlos Bacca y Dani Raba.

Apercibidos

Aunque Quini, Domingos Duarte y Víctor Díaz regresarán limpios de cartulinas para la trascendental cita en el Visit Mallorca Estadi, una jornada más tarde, la situación podría ser igualmente compleja si alguno de los cinco futbolistas apercibidos que tiene en este momento el Granada ve una cartulina amarilla ante el Celta. Atrás, Escudero suma cuatro tarjetas, como también lo hacen en el centro del campo Milla y Petrovic. Tres futbolistas fijos a los que se unen, ya en la vanguardia, Antonio Puertas y Uzuni, también importantes, en especial si se prolongan las molestias de Machís.

En cualquier caso, de continuar creciendo la lista de bajas, el Granada no contempla reforzarse con jugadores que en este momento estén sin equipo, los únicos que la normativa permitiría sumar a la plantilla al haber cerrado el mercado de fichajes. Fuentes del club, consultadas por GranadaDigital, confirmaron que la entidad no se plantea realizar ninguna incorporación para lo que resta de temporada. La intención con la que trabaja es que estas situaciones de emergencia se solventen con el Recreativo.