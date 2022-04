El Granada se reanima con Karanka en el banquillo (0-0)

Los que no supieron cómo y los que llegaron con lo justo. Atlético y Granada firmaron un partido complicado de ver para el espectador neutral, pero que sin duda siguió uno de los mejores guiones posibles imaginados por Aitor Karanka en su estreno en el banquillo rojiblanco.

La 'Karankanoa', como se ha denominado en redes sociales al proyecto de seis partidos que debe comandar el técnico vasco, por lo menos se mantiene a flote. Y eso teniendo en cuenta que se ha encontrado con sensibles bajas a última hora.

Unas ausencia que terminaron con grandes sorpresas en el terreno de juego cuando el colegiado, Gil Manzano, señaló de forma definitiva el camino a los vestuarios. Y que, por qué no decirlo, unas bajas que obligaron a cambiar el esquema de juego, lo que terminó beneficiando al los rojiblancos, vestidos de rojiverde esta noche.

La vuelta a la línea de cuatro, al solo tener dos jugadores que pudieran ocupar el puesto de central, ayudó a la coordinación defensiva. Víctor Díaz y Domingos Duarte solventaron la papeleta durante los noventa minutos, pero bien es cierto que el propio Atlético tampoco fue capaz de proponer demasiado.

En el duelo de tácticas el choque terminó en KO técnico. Luis Suárez se volvió a desfondar en ataque aunque casi no olió la bola, fruto de la total desconexión que sigue existiendo entre el centro del campo y la delantera. Aunque el Granada volvió a contar con la presencia de un enganche como Collado, que debía nutrirle de balones, el principal peligro lo volvió a llevar Machís en sus botas.

Con Griezmann desaparecido y Carrasco siendo el único que proponía por parte del Atlético se llegó al final de la primera mitad con el sorprendente dato de que el Granada había lanzado más entre los tres palos que los colchoneros. El Cholo sabía de la necesidad de darle un vuelco al partido y probó con el ingreso de Luis Suárez.

El Suárez uruguayo consiguió fijar a los centrales granadinistas y permitió la movilidad del resto de compañeros. Sin embargo, ni por esas conseguían llegar las ocasiones claras. Por primera vez en muchas semanas, Maximiano no tuvo que hacer frente a demasiado trabajo y lo que llegó a sus dominios consiguió solventarlos con facilidad.

El carrusel de sustituciones que se produjo a lo largo de toda la segunda mitad no cambió nada de la dinámica del choque, aunque sí sorprendió a más de uno en su casa. La ausencia de última hora de Jorge Molina y un Arezo que se ejercitó también al margen propició el regreso de Carlos Bacca, que no tuvo incidencia, pero no deja de ser un activo más para cinco partidos cruciales que restan de la temporada.

Otra de las reapariciones sorpresivas fue la de Dani Raba, que ingresó a diez minutos del final por un Puertas que, si bien no tuvo su día en ataque, estuvo muy atento de cubrir a su compañero Quini, que vio la amarilla muy pronto en el partido. Uzuni, que lo intentó con fuerza por velocidad sin éxito, y Montoro, que poco a poco va sumando minutos, fueron los otros que también disfrutaron de minutos.

Al final, un punto para el Granada que no permite a los rojiblancos salir de la zona de descenso pero que, teniendo en cuenta la entidad del rival y la plaza donde se ha conseguido, supone mucho más que un más uno en la clasificación, además de una portería a cero, algo que no sucedía desde el 28 de febrero. Karanka tendrá ahora una semana y media para conocer más a fondo la plantilla y recibir a un Celta que ya no se juega absolutamente nada.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente (Giuliano, 91'), Savic, Hermoso, Reinildo (Vrsaljko, 46'), Carrasco; Koke, Javi Serrano (Luis Suárez, 46'), DePaul; Correa (Lodi, 65') y Griezmann (Cunha, 70').

Granada CF: Maximiano; Quini, Víctor Díaz, Duarte, Escudero; Milla, Petrovic; Puertas (Raba, 85'), Collado (Montoro, 76'), Machís (Uzuni, 62'); Suárez (Bacca, 76').

Goles:

Colegiado: Gil Manzano. Amonestó a Reinildo y Savic en el Atlético y a Quini en el Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid.