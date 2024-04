Armilla rechaza unánimemente el campamento temporal de inmigrantes en la Base Aérea

En el marco del Pleno Municipal Ordinario celebrado este lunes, a las 19:00 horas, en la sede del Ayuntamiento de Armilla, se ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional en la que se rechaza categóricamente la construcción de un campamento temporal de inmigrantes en la Base Aérea de Armilla.

La declaración, respaldada por todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal, pone de manifiesto la preocupación de los representantes de la ciudadanía y oposición del Ayuntamiento de Armilla ante el proyecto propuesto por la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E. M.P. (TRAGSA), el cual "carece de la documentación técnica necesaria y no cuenta con los permisos pertinentes para llevar a cabo la obra".

El contenido de la declaración destaca las diversas implicaciones que tendría la construcción del campamento tanto para los potenciales residentes como para la comunidad local. Se subraya la falta de condiciones adecuadas de habitabilidad y acceso a servicios básicos para los residentes, así como el impacto negativo en la calidad de la atención sanitaria y la seguridad ciudadana de los vecinos.

Organización vecinal y consenso

Asimismo, se hace hincapié en la falta de información proporcionada a la ciudadanía y en la creación de una Asociación Vecinal Base Aérea, representante de los vecinos afectados, como respuesta a la incertidumbre generada en la comunidad. Se da la circunstancia que este grupo de vecinos y vecinas ya organizaron una manifestación multitudinaria el pasado sábado, mostrando su rechazo frontal al campamento.

Esta declaración institucional es fruto del consenso entre las fuerzas políticas que conforman el consistorio y, gracias a este consenso, se extrapolará el contenido al resto de municipios afectados por el campamento con el objetivo de que sea aprobada

La alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, ha presentado la declaración informando sobre los contactos que ha mantenido con el Gobierno de España para expresar sus preocupaciones y oposición al proyecto, solicitando que se busquen alternativas que resuelvan el problema humanitario de manera más adecuada y sostenible.

Por su parte, M. Ángeles Bernabé , portavoz de Izquierda Unida en el consistorio, ha señalado que apoyan esta declaración “porque con este macroproyecto no se atiende a las personas inmigrantes como se merecen y hacerlo en estas condiciones supone crear guetos y apartar a estas personas de una vida digna“.

Gustavo de Castro, portavoz del grupo municipal de Vox, ha criticado “la manera en que llegan aquí los inmigrantes”. “Con su acogida, estamos fomentando las mafias que traen aquí a estas personas y estamos generando un problema dando cabida en nuestra tierra a personas que no pueden trabajar y que generan inseguridad a los ciudadanos”, ha dicho, para después apuntar que “España es un país de emigrantes, pero siempre respetando las normas de convivencia y la cultura de los países que les han acogido, en los lugares de origen de estos inmigrantes no se respeta a las mujeres, a los homosexuales, ni los derechos humanos en muchos casos”.

En su turno, el representante del grupo municipal del Partido Popular, Antonio Membrilla, se ha congratulado por el consenso generado por esta declaración. “Cuando se quiere, se puede”, ha manifestado. Desde un primer momento, el Partido Popular de Armilla se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para “solucionar un problema que es de todos”, para concluir felicitando al resto de grupos políticos por su disposición al consenso.

Para cerrar el turno de los grupos políticos presentes en el consistorio armillero, Sergio Baena, portavoz del PSOE en el ayuntamiento metropolitano, ha manifestado que “Armilla es un pueblo solidario”. “Queremos que se atienda a estas personas que están en situación de alegalidad, pero con dignidad”, ha señalado. También ha destacado que desde el primer momento la alcaldesa se ha puesto en contacto con todos los estamentos gubernamentales y tocando todos los resortes a su alcance. Asimismo, ha hecho notar que “los terrenos no pertenecen a la localidad de Armilla, sino al municipio vecino de Alhendín”, pero en cualquier caso se han puesto “a trabajar” desde el momento en que han tenido “noticia de esta propuesta”. “El PSOE es un partido solidario, pero antes está la defensa de los derechos de nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido.

Finalmente, Dolores Cañavate, alcaldesa de Armilla, ha remarcado la importancia de la unanimidad y ha puesto en valor la defensa de los intereses de los vecinos. “Es una decisión que vulnera los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Armilla. Yo soy la alcaldesa de todos y todas, represento a todos, me hayan votado o no, y desde el primer momento me he puesto a trabajar por el interés común”, ha remarcado.

A continuación ha detallado las gestiones realizadas desde que tuvo noticias de las operaciones de la empresa pública TRAGSA, las cuales han dado sus frutos hasta el punto, ha indicado la alcaldesa, que el subdelegado del Gobierno ha reconocido hoy que las operaciones sobre el terreno se han detenido gracias a las informaciones aportadas por el Ayuntamiento que preside Loli Cañavate.

Unanimidad

El momento de la consideración de la urgencia del punto en el Orden del Día ya anticipaba el resultado unánime de la votación que, finalmente, ha sido aprobada por parte de todos los miembros del consistorio.

La Declaración Institucional aprobada por el Pleno Municipal incluye como puntos principales: reclamar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la desestimación del proyecto de obra e informar de esta declaración a la Subdelegación de Gobierno de Granada y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

Este pronunciamiento unánime refleja la preocupación de la ciudadanía y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Armilla por las implicaciones sociales, urbanísticas y humanitarias que conllevaría la construcción del campamento de inmigrantes en la Base Aérea.

El Ayuntamiento de Armilla reitera su compromiso “con la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”, pero enfatiza “la necesidad de abordar esta problemática de manera integral y respetuosa con las comunidades afectadas”.