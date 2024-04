La sempiterna "creatividad humana" de los artesanos de Granada

"Este es mi trabajo de toda la vida", sonríe Vanesa, al otro lado del mostrador del puesto en el que exhibe sus productos. Un hilo metálico se retuerce al gusto de su imaginación para encerrar piedras naturales y dar a luz decenas de piezas "únicas" de joyería que elabora a callo. Al otro lado, bajo una carpa que le protege del sol, Eduardo se sienta. Frente a él, otra silla por la que van goteando los granadinos. Sus manos revolotean sobre el papel cuando alguien pasa frente a su mirada, rotulador en mano, esbozando con trazo preciso sus facciones. "Las tecnologías van a venir con cosas novedosas, pero el ser humano siempre va a tener la capacidad artística y el desarrollo. La creatividad es humana", advierte. Y esa inventiva artesanal es sempiterna sobre las calles de Granada.

Ambos son dos de los artistas que desde este lunes exponen el fruto de su trabajo en la Feria de Oficios Artesanos de Granada-Primavera. Un espacio que se ha convertido en una reivindicación del arte, la cultura y la tradición granadinos. Son 27 en total, cuyas creaciones atraen las curiosas miradas de los viandantes. "Cada puesto tiene su originalidad, su artesanía única. Todos los puestos son únicos", subraya Vanesa. Lo suyo es una pasión que le ha acompañado desde que tiene uso de razón. "Desde chica me gustó hacer cosas a mano. Me gusta la artesanía, me gusta crear, trabajar con las manos", exterioriza, con la misma soltura con la que explica a qué se dedica. "Consiste en un trabajo de piedras naturales con metal. Todo son diseños míos, originales y únicos", resuelve.

Obligada, como todos, a reinventarse, detecta "alguna influencia" de las nuevas tecnologías en la situación actual del oficio. "Ahora, la artesanía poco a poco se ve menos. Pides un precio y como están los productos muy baratos, prefieren ir a comprar a otro lado que produce con fábricas, pero es como todo en la vida", se encoge. Eduardo, caricaturista, contempla en cambio la tesitura desde una perspectiva optimista. "Veo que el arte digital ha cambiado un poco la manera en que las personas lo reciben, pero el arte manual nunca se va a acabar", sentencia.

"Yo tengo una historia larga", lanza una mirada misteriosa, antes de desvelar el secreto que hace danzar a sus manos sobre el lienzo. "Tuve un maestro italiano que fue el primero que me abrió las puertas al mundo de las artes. Luego, uno japonés, con el que aprendí a escribir las letras. Lo que hago en las caricaturas es mezclar un poco las dos vertientes. El camino clásico y, luego, el camino japonés con la agilidad y la velocidad", detalla. Entre folio y folio, percibe un buen futuro a su rama artesanal. "A todos los niños les encanta dibujar. Cuando me ven dibujando, vienen y me preguntan, quieren ver cosas. Ya tengo incluso un librito para que aprendan", señala.

Supervivencia al salto generacional

Entre los puestos que despliegan el arte de Granada, hay de todo. Cerámica de autor, marroquinería, talabartería castellana, joyería, tejido, papiroflexia, encuadernación, cosmética natural y talla de madera, entre otros. Detrás de cada uno, historias labradas a mano. Los más jóvenes, sostienen, siguen mostrando interés, pero con otro punto de vista. Las nuevas tecnologías moldean nuevas líneas artesanas, aunque, sobre todo, cambian el modo de promocionar los productos a la hora de venderlos.

Alejandro y David son exponentes de esta artesanía que sobrevive al salto generacional. Tienen un puesto de cerámica contemporánea. Su idea surgió porque tenían el objetivo de que "la gente joven volviese a querer tener en su casa cerámica", y es por ello por lo que decidieron hacerlo desde un punto de vista menos tradicional. "Nuestra especialidad es una técnica japonesa llamada raku, que consiste en sacar las piezas al rojo vivo del horno y meterlas en cubos con serrín, papel u hojas secas para sacar los materiales necesarios" aseguran.

El objetivo de esta Feria de Oficios Artesanos de Granada-Primavera es mostrar a todos los que pasen por la plaza Bib-Rambla los productos locales que se realizan en la ciudad, y todos de forma manual. "Somos un grupo muy minoritario, pues la artesanía es algo lento, no es un trabajo fácil de emprender. Es por esto por lo que se ha creado esta feria, pues se busca promover lo más posible que los artesanos puedan trabajar y que Granada sea un referente a nivel nacional de ciudad donde los artesanos están organizados. Se busca que la ciudad sea un lugar en el que esté organizado y profesionalizado el sector con facilidades para artesanos, pues se busca que estos trabajen de una forma digna y con las mayores facilidades posibles", exponen los artistas.

En los puestos reina lo natural y ecológico, el cuidado del producto para que sea de la mayor calidad posible. La influencia asiática en el mimo con que se forja cada pieza es latente. "Es una feria que la Junta de Andalucía apoya activamente, porque el tejido artesanal es identidad de la ciudad de Granada y de su provincial, al igual que es parte de nuestra cultura. Se trata de una actividad que genera empleo y riqueza", defendieron en la presentación el delegado territorial de Empleo, José Javier Martín Cañizares, y la presidenta de FRAAG, Maricel Charles. "Queremos crear una dinámica de trabajo profesional en la que haya unos espacios donde los artesanos profesionales puedan exponer sus productos", abundaron. Una vía por la que discurre la creatividad, que se abre paso por la ciudad de la Alhambra.