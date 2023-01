"Si en un mes no se avanza en lo acordado con la Junta, seguiremos con las movilizaciones"

La huelga por la atención primaria entra en un momento de pausa. La movilización convocada para este próximo viernes por el Sindicato Médico Andaluz ha quedado desconvocada tras alcanzar un principio de acuerdo este pasado miércoles con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Un primer paso que corta en seco el paro previsto, pero que deberá cumplirse para tratar de atajar el gran problema que sufre la atención primaria a nivel autonómico y nacional. La comunidad andaluza no ha sufrido grandes estragos por las huelgas convocadas desde el sector de la sanidad, como sí ha ocurrido en Madrid o Barcelona. Sin embargo, la crisis que padece la atención primaria es latente y desde el SIMEG (Sindicato Médico de Granada) aseguran que el plazo para comenzar con la implementación de las medidas acordadas es de un mes.

El entendimiento alcanzado entre el sindicato mayoritario de los médicos y el Servicio Andaluz de Salud repercute directamente en la agenda de los profesionales de la atención primaria, médicos de familia y pediatras. La saturación en la puerta de entrada al sistema sanitario es evidente. Según un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el ratio de pacientes por médicos se encuentra muy lejos del reto marcado de 1.500 pacientes por médicos. En el caso de Andalucía, partiendo del porcentaje del gasto sanitario público destinado a la atención primaria en los presupuestos, la variación entre 2022 y 2023 es del 0,09%, pasando del 15,27% al 15,36%. A esto hay que sumar el hecho de que el 43,47% de los profesionales sanitarios tienen asignados más de 1.500 Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) y un 2,29% supera las 2.000. Unas cifras que evidencian el colapso de la atención primaria y las eternas listas de espera.

Es por ello que el eje principal del acuerdo se centra en la reducción a 35 pacientes en las agendas del los profesionales sanitarios en el turno de mañana. "En el último año estamos viviendo una situación desastrosa. Atendemos entre 60 o 70 pacientes al día, algo que impide claramente cumplir con unos estándares mínimos para una adecuada atención. Este principio de acuerdo, que habrá que desarrollarlo en mesa sectorial, es un principio. Queríamos que las agendas de nuestros compañeros se limitasen de alguna forma para poder trabajar con normalidad", explica Carmen Serrano Martínez, médica de atención primaria y miembro del Sindicato Médico de Granada.

Como suele ocurrir en todo acuerdo en término tan globales y trascendentes como este, la aplicación real de lo pactado puede dilatarse en el tiempo, algo que desde el sindicato no van a permitir. "Hemos logrado arrancar el compromiso de que esto se va a plasmar en un documento escrito y firmado de que se va a poner en marcha en el plazo de un mes. Queremos avanzar, por lo que si en ese mes no conseguimos, al menos un avance, volveremos a las movilizaciones y haremos lo que sea necesario para mejorar nuestra situación y, por lo tanto, la de los pacientes".

¿Ayuda este acuerdo a acabar con las listas de espera?

Del lado de la sanidad, el acuerdo abre una nueva puerta a la mejora de la atención sanitaria, pero del lado del ciudadano puede entenderse que, si se limita el número de pacientes atendidos durante el día, la espera para ser visitado por su médico de cabecera será aun mayor de la ya existente. Ante esta cuestión surge la segunda parte del acuerdo entre el Sindicato Médico Andaluz y el SAS: la continuidad asistencial. Este sistema consiste en habilitar un fórmula para absorber las citas que, a partir de la 35 no se puedan atender en horario de mañana. "El profesional, voluntariamente, se compromete a cubrir en un tramo de cinco horas tras su jornada laboral aquellas citas que no se han podido atender. Esta agenda también se ha limitado a 25 citas para la tarde. Recalcar que es algo voluntario y que trae consigo una remuneración para el profesional. Esto está pensado para momentos puntuales, como puede ser la época de gripe o las vacaciones de verano donde hay menos médicos y puede haber más pacientes".

Carmen Serrano recalca especialmente la necesidad de gestionar de forma adecuada estas continuidades asistenciales. "Si se gestionan bien no habrá listas de espera. Al limitar la listas se mejorará la atención al paciente. Este sistema ya se puso en marcha hace un año, pero se hizo mal porque, a día de hoy, aun no se ha pagado estas horas que los profesionales sanitarios han echado".

Un problema que va más allá de la saturación asistencial

Conseguir que los médicos puedan atender a sus pacientes con uno niveles mínimos de calidad, aportando el tiempo necesario para cada caso y lograr que, poco a poco, las listas de espera desaparezcan no solo va en la limitación de las agendas de estos profesionales. El problema cuenta con varios focos. Jorge Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Colegios del Médicos, señala que "la atención primaria lleva muchos años deteriorándose y, en parte, deriva de una inversión económica que se ha reducido excesivamente. Es positivo que se haya llegado a un acuerdo con el SAS, pero tenemos que aportar una nueva estructura, un nuevo modelo a la atención primaria".

Fernández apunta la falta de médicos de familia como uno de los motivos fundamentales de la actual saturación de los mismos. "Los alumnos de Medicina ven cómo se trabaja y no lo eligen, no quieren ese tipo de trabajo. Aunque los formamos, no los tenemos". Una opinión que también comparte Carmen Serrano. "Si queremos que los residentes que se forman aquí se queden, tendremos que darles una perspectiva atractiva. No quieren trabajar como lo estamos haciendo nosotros, sin dar una calidad en la atención como debe darse. La vocación no es esclavitud. Si no pueden conciliar su vida laboral con la personal se van a otro comunidad o país, porque aquí no encuentran respuestas y eso es una pena".

El recién nombrado presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos aboga también por una mejor educación sanitaria. "La atención primaria se ha hecho muy accesible a la población, pero hay motivos de consulta que no deben serlo. Si tenemos una correcta educación sanitaria, el médico atenderá aquellos casos que sean necesarios. Debemos trabajar por un modelo que tiene que cambiar de aquí a unos años, sino será insostenible".