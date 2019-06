Así ha amanecido la playa de Calahonda este domingo

Los vecinos y visitantes de Calahonda que este domingo han querido disfrutar de un día de playa se han visto sorprendidos por una cuantiosa cantidad de pequeños seres invertebrados y transparentes que han llegado hasta la orilla. También lo han hecho a otras playas del municipio de Almuñécar.

La playa de Calahonda ha sido una de las que ha amanecido plagada de estos invertebrados de cuerpo gelatinoso, que aunque parecen medusas, realmente no lo son. Se trata de salpas, una especie que no produce picaduras y que, por tanto, no es un peligro para los bañistas.

“Las salpas responden a súbitas abundancias de fitoplancton. Cuando hay mucha comida, las salpas producen rápidamente clones, que recogen ese fitoplancton y pueden crecer a un ritmo que es probablemente más rápido que el de cualquier otro animal multicelular, eliminando rápidamente el fitoplancton del mar. Pero si el fitoplancton es demasiado denso, las salpas pueden atascarse y hundirse en el fondo. Durante estas abundancias, las playas pueden volverse viscosas con matas de cuerpos de salpas, y otras especies de plancton pueden experimentar fluctuaciones en su número debido a la competencia con las salpas”.

Recordamos que para este verano, las playas de Granada contarán con una app que avisa de la actividad de las medusas, que sí producen picaduras que son dolorosas y pueden provocar reacciones alérgicas. InfoMedusa, la app creada por el Aula del Mar de Málaga, ya se encuentra disponible tanto para dispositivos Android como iOS.