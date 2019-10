Antonio Puertas: «En Primera los errores se pagan más»

El jugador nazarí Antonio Puertas ha incidido este miércoles en rueda de prensa «el gran arranque» del Granada CF en estos primeros meses de competición, donde él está siendo además uno de los más destacados. Puertas ha apuntado asimismo la dificultad de jugar en Primera División, donde en su opinión «los errores que cometes se pagan más», por, entre otras cosas, la alta calidad de los futbolistas contra los que se viene enfrentando el combinado de Diego Martínez.

A nivel personal, el jugador dice no sentirse presionado por acabar contrato esta temporada, más bien todo lo contrario. «Prefiero estar centrado en lo deportivo. Estoy muy contento y muy ilusionado por la situación de ahora mismo. Con muchas ganas de que llegue el próximo partido» ha indicado.

A propósito de su actual momento deportivo, con buenas actuaciones consecutivas, Puertas destaca el apartado físico. «Me siento super bien. El año pasado tuve problemas físicos pero este me encuentro muy fuerte, el míster esta depositando su confianza en mi y espero que siga así». Un momento dulce que además se produce en unas circunstancias en las que el futbolista ya se encuentra totalmente aclimatado tras dos temporadas. » Yo al club y a la ciudad le he cogido un cariño enorme. He pasado los mejores años deportivos de mi vida. Estoy súper agradecido y no me importaría llevarme aquí toda una vida».

Tras el buen hacer en el duelo contra el Real Madrid en el Bernabéu, el jugador natural de Benahadux apunta que el equipo ya se encuentra trabajando en el próximo encuentro. «Nosotros desde hoy estamos ya centrados en el Osasuna, en cómo poder ganarles y tenemos las miras puestas sólo en ese partido».