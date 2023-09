Los profesionales que recuerdan para que otros no lleguen a olvidar

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer, proclamado en 1994 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y auspiciado por Alzheimer's Disease International (ADI). Esta organización decidió extender la conmemoración a todo el mes de septiembre, declarándolo así como el Mes Mundial del Alzhéimer. Se trata de una afección responsable de entre el 50 y el 70% de los casos de demencia en todo el mundo y afecta a unos 50 millones de personas. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que sólo España ya hay más de 800.000 personas que padecen esta enfermedad.

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva un deterioro de las capacidades cognitivas. Esto repercute, principalmente, en la memoria, así como al lenguaje y la conducta. Gracias a los últimos avances, se conoce que esta dolencia se inicia generalmente 15 o 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. En este largo periodo de tiempo, muchas neuronas se lesionan por pequeños cambios y alteraciones que sufre el cerebro de las personas afectadas, dando lugar a que algunas regiones y funciones cognitivas empiecen a fallar. Cada año se diagnostican en España unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer: más de un 65% de los casos son mujeres y un 90% personas mayores de 65 años.

Especialistas en Granada

Entre los hospitales donde se trata de forma más específica a los pacientes que sufren esta enfermedad encontramos el Hospital de Neurotraumatología y el Hospital Vithas Granada. A día de hoy, aun no existe una cura, por el momento sólo se cuenta con fármacos que pueden ayudar a combatir algunos síntomas durante las etapas iniciales o intermedias del Alzheimer. El neurólogo de la Universidad de Granada Francisco Vives explica que "hasta hace poco se realizaban terapias con neurotransmisores, concretamente la acetilcolina". "Los pacientes de alzhéimer tienen este neurotransmisor con niveles muy bajos que empeoran a medida que avanza la enfermedad. Lo que pasa es que estos fármacos no son curativos, sino que se trata de tratamientos sustitutivos. Estos medicamentos dejan de ser efectivos en pocos meses, ya que las neuronas siguen muriendo y no reaccionan, aunque se le aporte dicho neurotransmisor", comenta.

Sin embargo, actualmente se están realizando otro tipo de terapias denominadas inmunológicas. Estas sirven para facilitar la comunicación de las neuronas entre sí, ya que con el Alzheimer lo que se pierde son las conexiones de las mismas, es decir, el cerebro va perdiendo sus funciones. Vives afirma que "estos tratamientos cada vez son más efectivos y dichas terapias tratan de mejorar los síntomas e impedir que sigan progresando". "Los que hay hasta ahora no son efectivos al 100%, pero cada vez se están descubriendo terapias más eficaces para que antes o después el Alzheimer consiga un tratamiento", señala.

Por otro lado, en el Hospital Vithas cuentan con un nuevo área de neurociencias con el fin de dar atención a pacientes de todas las edades con patologías neurológicas. Los expertos que componen el equipo atienden a personas con demencias, cefaleas, epilepsia, esclerosis múltiple, párkinson, etcétera.

Javier Pelegrina, neurólogo de este hospital referencial en la capital, detalla cómo para los pacientes con alzhéimer, esta unidad proporciona como aspecto novedoso un diagnostico eficaz y rápido. Neurólogos y neuropsicólogos trabajan para que los pacientes que presentan síntomas de la enfermedad de Alzheimer salgan sabiendo si tienen la enfermedad en el mismo día. Por lo tanto, el objetivo principal de este área es agilizar el proceso del diagnóstico para empezar a actuar cuanto antes.

Uno de los grandes problemas que presenta la enfermedad reside en conseguir un diagnóstico precoz, puesto que los que se realizan generalmente se dan cuando el paciente ya presenta una sintomatología clara. Cuando una persona presenta signos muy evidentes significa que la afección ha estado evolucionando durante 10 o 15 años, en los que los familiares no se dan cuenta de su gravedad, parecen despistes hasta que realmente aparece la enfermedad y se experimentan una perdida de memoria y desorientación más graves.

La complicación principal de esta enfermedad es que resulta muy compleja para los expertos que buscan algún avance, pero a la vez es cada vez más común entre la población. "En España hay unos 88.000 pacientes de Alzheimer, siendo su frecuencia mayor en mujeres (7,5%) que en hombres (3%)". La doctora Raquel Sánchez del Valle, coordinadora del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, explica que "aún existe un nivel significativo de desconocimiento y falta de conciencia en gran parte de la población sobre el Alzheimer, sobre todo, en dos aspectos fundamentales: la prevención y el diagnóstico en fases iniciales".

Una de las consecuencias más terribles del Alzheimer es el impacto psicológico que tiene en los familiares y el entorno del paciente. Ver como un familiar o amigo se va perdiendo a sí mismo y volviéndose cada vez más vulnerable y dependiente conlleva una carga física y emocional tremenda.

En este día, aparte de concienciar sobre la necesidad de encontrar una cura y promover las investigaciones, también es importante favorecer la asistencia centrada en el paciente y la familia con intervenciones educativas y sociales que garanticen un soporte médico adecuado. Facilitar el acceso a recursos como los Centros de día es un aspecto primordial, ya que en ellos se realizan actividades de estimulación cognitiva y soporte psicosocial. El Alzheimer sigue siendo una enfermedad que destruye a quien la padece y a su entorno, pero poco a poco se van dando pasos hacia unos tratamientos eficaces y una posible cura para que, ojalá en un futuro no muy lejano, nadie olvide quién llegó a ser en su vida.