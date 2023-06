Los alumnos granadinos ante la Selectividad: "Voy bien preparada, lo que no quita que pueda quedarme en blanco"

Los nervios a flor de piel, 6.663 alumnos dependientes de la Universidad de Granada encaran los días 13, 14 y 15 de junio la PEvAU, o dicho de manera más sencilla, a la Selectividad. La Universidad de Granada cuenta con 23 sedes en 22 facultades y centros educativos en la provincia. A ellos, hay que sumar las de Ceuta, Melilla y los instituto de español situados en Marruecos.

El miedo de que suban las notas de corte se palpa en el ambiente y eso provoca que afloren las inseguridades. Esta promoción será especial debido a que el próximo curso el modelo Covid dirá adiós. Además, el Ejecutivo autonómico, en línea con algunas otras autonomías gobernadas por el PP, ha defendido una única prueba igual para todo el territorio español.

"Los nervios me pueden jugar una mala pasada"

GranadaDigital ha contactado con varios alumnos granadinos que se enfrentan a la Selectividad para que expliquen qué sensaciones tienen antes del inicio de los exámenes. "No voy mal, pero soy consciente de que los nervios pueden jugarme una mala pasada. Realmente ya tengo todo estudiando y sólo me queda repasar", explica Ángela Calderón, quien hace hincapié en que "esforzarse a veces no es suficiente", al tiempo que recuerda que el modelo de examen y el tipo de preguntas son "cruciales".

Si ya difícil es afrontar la Selectividad, más aún es hacerlo con una feria de por medio. La del Corpus es especialista en colarse en convocatorias de exámenes. Lo saben bien generaciones de granadinos que han visto mermar sus jornadas de celebración por culpa de finales, cuatrimestrales o la propia PEvAU.

A Ángela, sin embargo, no parece quitarle demasiado el sueño. "Suele pasar y no me importa perderme un Corpus porque luego se viene un gran verano. Aunque está claro que no es muy grato ver a todos tus familiares fuera y tú estudiando, pero yo salí el primer día por la noche", añade esta joven.

"Algunas asignaturas las llevo mejor que otras"

No en vano, estas últimas semanas han sido muy similares para estos alumnos, que no han podido vivir su semana de Corpus como hubieran deseado. "Salí el sábado porque me tenía que despejar, pero el Corpus no se vive igual, está claro", indica Cristina Bueno, quien considera que la feria "podría haber sido antes para así poder salir y despejarnos". Con todo, dice verse "bien" de cara a los exámenes, aunque reconoce que "algunas asignaturas las llevo mejor que otras".

Cabe recordar que la fiesta grande de Granada no tiene una fecha fija, si bien cae habitualmente en junio. El calendario religioso determina la festividad granadina, mientras que es un organismo público en toda la comunidad andaluza quien fija las fechas de la Selectividad, que para 6.663 alumnos ha significado compaginar los exámenes con las ganas de pasarlo bien.

"Voy bien preparada, lo que no quita que me pueda quedar en blanco"

A Graciela lo que le da miedo es quedarse en blanco. Preguntada cómo lleva la preparación de los exámenes responde que "bien, pero eso no quita que me pongan un examen difícil y me quede en blanco". Asimismo, cree que está "bastante mal" que unas veces la PEvAU caiga muy cerca del Corpus y otras más alejada: "Es la fiesta de nuestra provincia y tenemos todo el derecho de poder aprovecharla. Salí el primer sábado y conseguí despejarme un poco, pero no se vive igual". Hugo, por su parte, se limite a afirmar que se siente preparado, pero que saldría "sólo un día o ninguno".

¿Cómo calcular la nota de Selectividad?

La evaluación consta de dos fases. En primer lugar, está la troncal o de acceso, cuya superación es obligatoria para obtener una plaza universitaria. En esta fase están los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, una lengua extranjera –Inglés, Francés, Alemán, Portugués o Italiano– Historia de España y, por último, Fundamentos del Arte, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. Esta última cuenta doble tanto para la fase troncal como la de admisión.

Por otro lado está la fase de admisión para alumnos que necesiten una nota superior y que, por lo tanto, puedan optar a sacar un 14 en el computo de la evaluación. La mayoría de los estudiantes suelen decidir hacer esta fase voluntaria, puesto que nunca se sabe si alcanzará la nota. Según el grado universitario al que se quiera acceder, cada materia pondera entre 0,1 y 0,2.

La nota de Bachillerato es muy importante, pues cuenta 6 puntos. Así, la fórmula para calcular la nota final es la siguiente: Nota final = (0,6 * Nota Media Bachillerato) + (0,4 + Nota Fase de Acceso) + (0,1 o 0,2 * Mejor Nota del bloque de Admisión) + (0,1 o 0,2 * Segunda Mejor Nota del Bloque de Admisión)

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) se llevará a cabo en Andalucía los días 13, 14 y 15 de junio. Por otro lado, la convocatoria extraordinaria será el próximo 11, 12 y 13 de julio. Las notas de la primera convocatoria estarán en las respectivas páginas web el día 22 de junio, entre las 8:00 y las 10:00 horas, y las de la segunda, el 19 de julio en el tramo de 20:00 a 22:00 horas.