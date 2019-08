Alejandro Pozo, misión imposible

El Granada CF busca un extremo y uno de los jugadores más deseados para ocupar esa demarcación es Alejandro Pozo, quien ya vistiera la rojiblanca horizontal la pasada campaña. El joven futbolista de 20 años lució la zamarra nazarí durante 30 partidos ligueros y uno más en Copa del Rey, en los que anotó cuatro goles y dio una asistencia. Tres de esas cuatro dianas sirvieron para que el conjunto rojiblanco sumara nueve puntos ante Mallorca, Almería y Nástic de Tarragona, todos ellos en la primera vuelta de campeonato.

“Pozito”, como se le conoce cariñosamente en la grada de Los Cármenes, tuvo un comienzo fulgurante y fue una de las sensaciones en el primer tercio de Liga. Sin embargo, después del parón navideño su rendimiento no fue el mismo y, tras una desafortunada lesión en el envite frente al Extremadura a finales de enero, su presencia en el equipo disminuyó sensiblemente. Esto provocó que Luis de la Fuente no renovara su confianza en él y decidiera no convocarlo con la Sub-21 para los compromisos de marzo, uno de los cuales, frente a Rumanía, se celebró precisamente en el Nuevo Los Cármenes. No obstante y a pesar de todo, Pozo fue pieza clave en dos de los encuentros más importantes en el último tramo de Liga lejos del Zaidín: Lugo y Albacete, particularmente éste último, donde Diego Martínez retrasó su posición para que actuara como doble lateral, anulando por completo a los extremos manchegos.

Esa es precisamente la posición en la que el de Huévar del Aljarafe está sorprendiendo este verano a Julen Lopetegui, flamante técnico del Sevilla FC. De esta manera, el joven canterano sevillista habría convencido al ex-seleccionador y podría tener un hueco en el primer equipo hispalense de cara a la próxima temporada. Para un sevillista de cuna como Pozo, se trata de una oportunidad única y bien merecida tras su gran pretemporada con los colores del conjunto de Nervión. Así, de confirmarse su más que probable continuidad en el Sevilla, sería el hipotético sustituto de Jesús Navas en el lateral derecho, aportando además su polivalencia y descaro en ataque. Por lo tanto, Pozo volverá a Los Cármenes, pero luciendo otro escudo, el del club de “su vida”, como él mismo ha declarado. Así las cosas, a diez días del comienzo de LaLiga, la dirección deportiva del Granada CF tendrá que otear nuevos horizontes en busca de un nuevo extremo que acompañe a Vadillo, Machís y compañía en la tarea de surtir de balones a los delanteros rojiblancos.

Carlos Fernández

Precisamente otro canterano sevillista está en la agenda de Fran Sánchez para reforzar el grupo de arietes al servicio de Diego Martínez. Se trata del joven Carlos Fernández, quien disputó la pasada campaña en el Deportivo de La Coruña y que, en principio, no entra en los planes del plantel hispalense. Así, el espigado delantero de 23 años sería objeto de una cesión con opción de compra al Granada CF, convirtiéndose así en el segundo delantero centro en llegar este verano junto con Roberto Soldado. Su desembarco en Los Cármenes podría acarrear la salida de Rodri, que tiene muy buen cartel en Segunda tras su buena campaña como rojiblanco.

José Antonio Martínez y Luna

Dos de los puestos que también necesita apuntalar el Granada son el lateral izquierdo y el centro de la zaga. El añorado José Antonio Martínez, en las filas del Eibar, ha sido descartado por Mendilibar y su llegada podría estar más cerca que nunca en este último tramo de mercado, aunque la operación se encuentra algo enquistada por el momento. Su vuelta provocaría un ‘overbooking’ en la defensa y podría desembocar en la salida de Bernardo quien, al igual que Rodri, desea continuar en Granada.

Por otro lado, el flanco izquierdo se encuentra ‘cojo’ debido a la lesión de Álex Martínez, quien ya se perdió gran parte del campeonato la pasada campaña. Además, teniendo en cuenta que Adri Castellano fue traspasado al Numancia el mes pasado, el único lateral zurdo puro de la plantilla sería Carlos Neva, del Recreativo Granada, además de la opción de reconvertir a Quini, a pierna cambiada, o a Neyder Lozano, cuya demarcación principal es la de central. El balear Antonio Luna es uno de los deseados para reforzar esa posición. El ex de Sevilla, Mallorca y Eibar entre otros estaría tratando de obtener la carta de libertad del Levante, club con el que tiene contrato hasta junio de 2021, para llegar libre al Granada CF.