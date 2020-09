Alcaldes socialistas se sienten “ignorados” por la Junta y piden ayuda para desinfectar colegios

Una representación de alcaldes socialistas de Granada ha reconocido este miércoles sentirse “ignorados” por la Junta de Andalucía, a solo 24 horas de que comience un curso escolar “decisivo” marcado por la incertidumbre por el coronavirus, y han solicitado ayuda “urgente” al delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Pablo García, “para que tome cartas en el asunto y destine financiación para que los ayuntamientos puedan realizar a diario la desinfección especial por el covid-19 en los centros escolares”.

“Padecemos una situación de abandono ante la falta de respuesta y de planificación por parte de la Junta en Granada, que aún no ha atendido la petición de ayuda económica que le realizamos hace un mes, así como la demanda de que ejerciera sus competencias, tiempo en el que venimos advirtiendo que hay ayuntamientos que están en una situación complicada y no pueden asumir este gasto económico extraordinario o sus intervenciones les ponen reparos, al no ser una obligación municipal”, han manifestado en una nota del PSOE tras una comparecencia informativa ante la sede del Gobierno andaluz.

Aún así, los representantes municipales han lanzado “un mensaje de tranquilidad” a la comunidad escolar y a las familias y han manifestado que seguirán haciendo lo que haga falta, siempre en la medida de sus posibilidades, para reforzar con su personal y medios la higiene y la seguridad en los colegios. “Estamos buscando soluciones”, han subrayado, tras recordar que las entidades locales reclamarán a la Administración autonómica los gastos extras derivados de estas acciones.

“Aquí estamos para lo que haga falta”, ha aseverado el alcalde de Padul, Manuel Villena, tras asegurar que el mantenimiento, las obras y la limpieza ordinaria seguirán realizándola como hasta ahora los ayuntamientos.

Pero, según ha añadido Villena, “consideramos que la desinfección preventiva diaria en materia sanitaria con motivo de la pandemia no puede descargarla sobre nuestros hombros la Junta, porque es su competencia y no puede seguir actuando como si no pasara nada”.

A modo de ejemplo, ha cifrado en 40.000 euros el coste que supondrá esta desinfección extra para el Ayuntamiento de Padul.

“Esperamos que Pablo García atienda y responda a nuestras solicitudes de forma que junto a nuestra disposición de colaborar institucionalmente tengamos tranquilos y demos garantías a docentes, equipos directivos, padres y madres y alumnado en general”, ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa de Chauchina, Marina Martín, ha manifestado que su municipio y otra treintena de la provincia se sienten “discriminados” porque hasta la fecha “no han obtenido ninguna ayuda de la Junta para combatir la pandemia”.

“Los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes nos hemos quedado fuera de las ayudas autonómicas, algo que nos vuelve a pasar con motivo del inicio de curso”, ha expuesto Martín, que ha detallado que ayuntamientos como el de Chauchina están “asumiendo con medios y fondos propios todas las medidas necesarias que hay que llevar a cabo” y ha aprovechado para subrayar que la localidad chauchinera cuenta con cinco centros educativos y un instituto de Enseñanza Secundaria.

Martín ha remarcado que el Gobierno de Juanma Moreno “no ha asumido la responsabilidad que le pertenece mientras que los ayuntamientos estamos actuando y vamos a llegar hasta donde podamos”.

En ese contexto, ha aludido a los casi 384 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a Andalucía para hacer frente a los gastos extraordinarios en educación y se ha preguntado a “qué lo va a dedicar la Junta si no es a la tarea de prevención y seguridad del alumnado y del personal docente”.

FAMILIAS Y EQUIPOS DIRECTIVOS

Por otro lado, el PSOE de Granada ha informado este miércoles de que ha recogido las demandas que las familias del alumnado y los equipos directivos de los centros educativos de la provincia que la Junta de Andalucía “sigue sin atender” en este arranque de curso escolar “atípico” por la incidencia del Covid-19.

En el encuentro, representantes del PSOE de Granada han conocido las demandas de la Federación Provincial Granadina de Asociaciones de Padres y Madres (Fampa Alhambra), la Asociación de Directoras y Directores de Institutos de Andalucía y la Asociación Andaluza de Directoras-es de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares.

En la reunión, han quedado de manifiesto las “necesidades” que presentan los centros a escasas horas de la vuelta a las aulas en todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad y la prevención frente al virus.

“La incertidumbre es la tónica predominante en la gestión de la Junta en materia educativa”, ha señalado la secretaria de Educación del PSOE de Granada, María Ramírez.