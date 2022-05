El entrenador del Granada, Aitor Karanka, mantiene una postura comedida a pesar de haber enlazado dos triunfos que encaminan la salvación de su equipo. "La plantilla sabe que no está hecho. Es consciente de que vamos a tener que seguir peleando y sumando", indicó el técnico rojiblanco durante su rueda de prensa posterior a la victoria contra el Athletic. El vitoriano aseveró que "el esfuerzo que hacen estos chicos -sus jugadores- es increíble" e invitó a estar "orgullosos y alegrarse de este grupo". "Cuando llegas a la Ciudad Deportiva y lees ‘Eterna Lucha’, te das cuenta de que es por algo. Después de tres semanas, te lo ratifican", expuso.

El técnico nazarí, cuestionado sobre los festejos vistos en Los Cármenes tras el triunfo contra el Athletic, argumentó que "hay que entender que esta plantilla y esta afición llevan mucho tiempo sufriendo". "La celebración no es porque se haya conseguido algo, pero, de la manera en que se está sufriendo esta temporada, ganar dos partidos seguidos de esta manera es para celebrarlo", profundizó. En este sentido, aseguró ver el vaso más lleno "por el progreso que está haciendo el equipo". "Se empezó el primer partido intentando estar juntos y ordenados, y se consiguió. Al siguiente, se consiguió sacar un punto con un estado de ansiedad increíble, con lo difícil que es jugar. El sábado, con un rival de nuestra liga, fuimos muchísimo mejores. Hoy, ante un grandísimo rival, no voy a decir que hemos sido mejores, pero ese sacrificio y ese esfuerzo que han hecho los jugadores hacen que el vaso se siga viendo muy lleno".

"Cuando llegué aquí, lo único que vi era suspirar a todo el mundo. Hoy, había música. Ese es el mayor cambio, de un estado de ansiedad total a un estado de alegría, compromiso y de estar juntos. Creo que eso es lo mejor que puede pasar", incidió el entrenador del Granada, que dijo sentirse "orgulloso" de sus pupilos. "Sin ellos, es imposible tener estos datos, dar el nivel en el Wanda, jugar en Los Cármenes con la tensión que había contra el Celta, ganar 2-6 al Mallorca y, después, ganar aquí", afirmó.

Por último, Karanka explicó que hacer la alineación fue "muy fácil por un lado y, por otro, muy difícil". "Tenía claro que si Max (Gonalons) jugaba un partido después de tanto tiempo, no podía jugar con otro en el centro del campo", justificó, acerca de la disposición de su once inicial. "He decidido reforzar un poquito el centro del campo y meter energía con Uzuni y con Antonio (Puertas), que está espectacular", añadió.

Marcelino, resignado

Marcelino, entrenador del Athletic, se expresó resignado. "Mi percepción era que teníamos el control claro del partido. El error nos sacó del partido y no debería ser así", analizó el técnico, que dio la "enhorabuena al Granada". "Es difícil jugar contra un equipo que se está jugando buena parte de sus opciones de mantener la categoría", argumentó, para seguidamente subrayar que "si quieres ganar un partido para jugar en Europa, tienes que hacer más cosas". "No tuvimos capacidad de reacción hasta el tramo final; solo cuando el arrebato final fuimos capaces de empatar y no lo conseguimos", zanjó.