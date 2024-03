La previsión de lluvia para los próximos días obligó a cancelar este año el Festival Granada 100% Mujer, programado para los días 9 y 10 de marzo, pero no por ello se acaban los planes en Granada. No en vano, la ciudad aspira a ser Capital Cultural Europea en buena medida por su casi inagotable fuente de propuestas. En este fin de semana que para algunos comienza este mismo jueves, el abanico es amplio y toca en casi todos los gustos. Del tango argentino a los inmortales himnos de Queen, no exento de tragedia para los corazones más fuertes y comedia para el espíritu más jovial.

Espectáculos

Electra (Teatro Alhambra. 8 y 9 de marzo - 21:00 horas)

El espectáculo ha sido incluido en la lista de los 10 mejores espectáculos de 2023 por diversos medios y ha sido finalista en la categoría de Mejor Elenco Teatral en los Premios Godot 2023. Agamenón, rey de los aqueos y hermano de Menelao, ha sacrificado a los dioses a su hija Ifigenia para lograr vientos favorables para sus naves. Una vez acabada la guerra, vuelve a Micenas, pero Clitemnestra no perdona el sacrificio de su hija y asesina al marido. Aquí arranca la tragedia, pues Electra, hija del rey asesinado, no perdona a la madre, convertida en nueva reina junto a su cómplice Egisto.

El Anticoach. Desmotivando a Pablo Chiapella (Palacio de Congresos. 9 de marzo - 19:00 y 21:00 horas)

Pablo Chiapella y Tian Lara presentan 'El Anticoach', un espectáculo hecho para intentar desmotivar al actor que ha dado vida a uno de los personajes más icónicos de la ficción española. Se trata de un show de comedia que combina monólogos, improvisación, invitados y la participación del público, entre otros ingredientes.

Lilith (9 de marzo - 19:00 horas)

Una famosa modelo se encuentra en una sesión de fotos para una campaña de publicidad ante un público entregado. Decide entonces contar su historia desde la creación del mismísimo planeta, en un vistazo que escruta la deshumanización de las personas y el ostracismo de la mujer.

Bernarda Alba - Teatro musical (Teatro Isabel La Católica. 10 de marzo - 18:30 horas)

Adaptación de Jesús García Amezcua de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta versión respeta el texto original del autor granadino e incluye sobre el escenario números musicales y de baile. Tras la muerte de Antonio María Benavides, su viuda, Bernarda Alba, establece un estricto luto de ocho años en casa, aunque ello suponga dejar a un lado las necesidades de sus hijas. El clima claustrofóbico que en el interior de la vivienda se genera despierta en ellas pasiones ocultas, odio, mentiras y amor.

Conciertos

Jueves 7 de marzo

20:30 horas - Homenaje a J. I. Lapido. Teatro CajaGranada (Entrada gratuita hasta completar aforo).

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo.

21:00 horas - La Paloma. Planta Baja (16,5 euros).

21:30 horas - Señor Pálido. Lemon Rock (15 euros).

22:00 horas - Wild Dream. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo).

22:00 horas - Freddie's Kids. Librería Café Pub.

Viernes 8 de marzo

21:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo.

21:00 horas - Great Straits. Tributo a Dire Straits. Palacio de Congresos (46,2-49,5 euros).

21:00 horas - Sexy Zebras. Sala Aliatar (18 euros).

21:00 horas - Def Con Dos. Sala El Tren (18 euros).

21:00 horas - Camellos. Sala Planta Baja.

21:00 horas - Patrimonio Flamenco. EnCantaoras. Teatro Municipal La Chumbera (12 euros).

21:00 horas - José Luis Mundi. Teatro Isabel La Católica (15 euros).

21:30 horas - Lamaar. JJ Taberna (12 euros).

22:00 horas - Desertores del Arao + Orgullo Follonero. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo).

22:00 horas - Ángel Fe Garrido + Rojas Arquelladas. El Acorde.

22:00 horas - Ramblin' J. Gates. Librería Café Pub.

22:30 horas - Maniacs. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo).

23:30 horas - Elegante y embustero. New Chicago (Entrada gratuita hasta completar aforo).

Sábado 9 de marzo

16:00 horas - Festival Bomberos. Parque Norte de Bomberos (Entrada gratuita hasta completar aforo).

17:30 horas - Ciclo de Flamenco. Ana Villa. JJ Taberna (4,10 euros).

20:00 horas - Tributo a David Bowie, The Smiths y Simple Minds. Sala El Tren (15 -20 euros).

20:15 horas - Alice in Chikiland. El Acorde.

21:00 horas - Mayte Martín. Auditorio Manuel de Falla (25 euros).

21:00 horas - Neverland Bari. Sala Planta Baja.

21:00 horas - Luis Fercán. JJ Taberna (16,53 euros).

22:00 horas - Momo. Tributo a Queen. Sala Aliatar (16-20 euros).

22:00 horas - D'Rockados. Rocknrolla (6 euros).

Domingo 10 de marzo