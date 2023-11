Más de 24.000 desempleados sin estudios de Granada podrán acreditar sus competencias clave

El próximo 10 de febrero más de 24.000 desempleados de la provincia que no cuentan con estudios secundarios tienen una nueva oportunidad para acreditar sus competencias clave, un paso previo necesario para poder acceder a acciones formativas conducentes certificados de profesionalidad de niveles 2 y 3, en las que es obligatorio estar en posesión de un título de ESO o de Bachillerato. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Granada, José Javier Martín Cañizares, quien ha informado de la convocatoria de dichas pruebas, cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el próximo lunes 4 de diciembre.

Según ha explicado el delegado, “en el desarrollo de los programas de Formación Profesional para el Empleo nos encontramos con que hay personas que están interesadas en cursarlos, si bien su nivel académico les impide acceder a esas especialidades porque no cuentan con los estudios mínimos requeridos”. Martín Cañizares ha recordado que los certificados de profesionalidad son el instrumento de acreditación oficial (en el ámbito de la Administración Laboral) de las cualificaciones profesionales reconocidas oficialmente por el Estado, y se puede acceder a ellos a través de procesos formativos o de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación. Además, tienen correspondencia con los títulos de Formación Profesional del sistema educativo reglado.

Para acceder a dichos certificados, se exige estar en posesión de una determinada titulación o acreditación para acceder a los módulos formativos de los niveles 2 y 3. No obstante, las personas que no poseen esta titulación o su acreditación, pueden acceder a la formación si poseen las competencias clave necesarias. “En el caso de Granada, nos encontramos con que hay más de 24.000 demandantes de empleo que no cuentan con la ESO, y de ellos sólo 7.600 han completado los estudios primarios, unas circunstancias que les impiden mejorar su formación, reciclarse o acceder a otras cualificaciones más demandadas en el mercado laboral actual”.

Por ello, la Consejería de Empleo ha publicado una nueva convocatoria para la acreditación de competencias clave, unas pruebas que se celebrarán el 10 de febrero de 2024 en tres centros educativos de la provincia: en el IES Hermenegildo Lanz, el IES Zaidín Vergeles y el IES La Zafra.

Matemáticas y Lengua

Los exámenes incluyen pruebas de Matemáticas (cuestiones o problemas relacionados con la vida cotidiana, incluyendo aritmética y álgebra, geometría, funciones y estadísticas) y de Lengua Española, que contempla pruebas de comprensión de textos, conocimientos de la lengua castellana y la redacción de textos. Además, habrá un examen de Lengua Extranjera (Inglés) para aquellos casos en los que el alumno esté interesado en cursar módulos formativos que así lo requieran con pruebas sobre comprensión de textos, conocimiento de la lengua inglesa y composición escrita.

Las solicitudes pueden tramitarse a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el Registro Único de la Administración de la Junta de Andalucía o el resto de alternativas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Toda la información sobre el proceso completo de las pruebas y los enlaces tanto para la descarga de la solicitud como la presentación de las mismas está disponible en la dirección https://lajunta.es/4gvdm

En este sentido, Martín Cañizares ha indicado que pueden participar en las pruebas las personas que tengan cumplidos los 16 años el día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes de cada convocatoria (en este caso, el 4 de diciembre de 2023), y que teniendo interés en la realización de las acciones formativas conducentes a la obtención de los certificados de los niveles 2 y 3, no estén en posesión de los requisitos de acceso a estos certificados.

Al mismo tiempo, el delegado ha insistido en que es importante que las personas interesadas se informen de los requisitos de acceso a estas pruebas, pues varían en función del nivel mínimo de estudios de cada uno y de los certificados de profesionalidad en los que estén interesados.

Motivos de exclusión

Así pues, los requisitos que no pueden tener, por tanto, los aspirantes a estos certificados son estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2, o del título de Bachiller para el nivel 3; tener el certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder; o contar con el certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3 (porque ya pueden acceder teniendo el nivel anterior).

A estas pruebas tampoco pueden presentarse aquellos que cuenten ya con el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio (para el nivel 2) o de grado superior (para el nivel 3), quienes hayan superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas, tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años o cuenten con las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.