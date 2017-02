Si no te movilizas el 12F es que no eres de Granada

Publicidad

Enhorabuena, lector o lectora, que te has destacado por ser un miembro muy activo dentro del movimiento contrario a la fusión hospitalaria capitaneado por el Doctor Candel. Sin tu participación en las manifestaciones y apoyo en las redes sociales, Granada jamás habría doblegado a la Junta, lo que demuestra que la movilización es uno de los más efectivos instrumentos de control que tiene en su poder la ciudadanía.

Sería una lástima que esta nueva faceta reivindicativa que ha puesto a Granada en la agenda mediática y política se diluyera después de este hito. Tanto más si consideramos que nuestra provincia tiene una tasa de paro del 28,9% y en aumento, a pesar de que la tendencia alcista se rompió en el ámbito autonómico y nacional en el último trimestre. No tendría sentido dejar de protestar ahora que le hemos cogido el gusto teniendo en cuenta que la actividad productiva en Granada lleva en caída libre desde 2010 tras el derrumbe del sector inmobiliario y la ‘terciarización’ galopante de nuestra economía, con un 80 por ciento del empleo en un sector servicios marcado por la precariedad y la incapacidad de seguir absorbiendo mano de obra de otros sectores.

Si te das por satisfecho o satisfecha con una inflación por encima de la media nacional, una paupérrima balanza comercial (apenas importamos materias primas porque apenas producimos bienes), disminución constante de viviendas visadas, ínfima afiliación a la seguridad social durante años, reducción de los créditos al consumo también por encima de la media, menor matriculación de vehículos… serás cómplice del desprecio de Ministerio de Fomento.¿Por qué no aprovechas la inercia de la indignación que te empujó a la calle el 16O, el 27N y el 15E para salir a pedir el cese del aislamiento ferroviario el 28F?

Ya sé que tu resorte para reivindicar los dos hospitales completos fue alguna negativa experiencia personal o de los tuyos pero que no acabas de ver la relación directa entre todos los males de Granada que he descrito en el párrafo anterior y el hecho de que nuestras comunicaciones sean patéticas. Pero para eso estoy yo aquí, para que lo veas de forma cristalina.

¿Te has quedado tú o alguien a quien conozcas parado porque tu empresa ha cerrado o se va a pique? ¿Estás pensando en buscar trabajo fuera de Granada pero no quieres pasarte el día en tu coche en la carretera? ¿Has tenido que cerrar algún negocio o conoces a alguien que lo ha hecho porque la actividad ha caído en picado? ¿Te pasas el día viajando y sufres la cogestión del tráfico en la red de carreteras de la provincia? ¿Te alarma que el aire que respiras tú y tu familia esté contaminado por encima de niveles aceptables? ¿Te preocupa tu seguridad y la de los tuyos cuando viajan por carretera? ¿Quieres viajar pero no tienes ni tiempo ni dinero suficiente para salir de Granada haciendo todas las escalas a las que estás obligado? ¿Regentas un hotel y estás perdiendo ocupación fuera de los picos de temporada alta? ¿Tienes una empresa de bienes o servicios pero no eres competitivo porque el transporte encarece todo lo que produces y ofreces? ¿Tienes un posible socio en Madrid al que debes visitar un par de veces en semana y no quieres pasarte la vida arriesgando en carretera? ¿Es la enésima multa o visita al taller del coche que se come todo el presupuesto del mes? ¿Quieres vender o alquilar un inmueble o terreno pero nadie paga lo que pides porque todo el mundo cree que no está en una zona accesible? ¿Te gustaría que tus hijos estudiaran en la Universidad de Granada pero no tienes coche para que vayan y vuelvan al pueblo con frecuencia? ¿Te ilusiona la idea de que Granada sea capital cultural, sede del mundial de esquí, acoja un concierto de la gira de los Rolling Stones, sea subsede de unos juegos olímpicos, albergue el acelerador de partículas… pero te enteras todos los días de que esto les pasa a otras provincias y no a la tuya? ¿No eres de Granada pero estás leyendo esto y no encuentras forma de visitarnos en tren?….

La importancia social y económica del transporte es incuestionable: mejora la eficiencia del sistema productivo, estimula la inversión privada y la competitividad de la economía, por lo que constituye uno de los pilares más sólidos del desarrollo económico a largo plazo. Si no te movilizas en 12F es que no eres de Granada.

(El artículo ‘bebe’ de diversas fuentes entre las que se encuentra el estudio ‘El transporte: importancia económica y social’, de Analistas Económicos de Andalucía’, de Unicaja, y el Boletín de Coyuntura Económica de Caja Rural de Granada, entre otros.