Recta final para impulsar el proyecto del Geoparque de Granada

El proyecto conocido como ‘Geoparque de Granada’ encara su recta final antes de la visita en julio de los evaluadores de la Unesco. El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Comarca de Guadix ha acogido este miércoles un encuentro con periodistas con el objetivo de impulsar la campaña de presentación del proyecto del ‘Geoparque de Granada’ como candidato a Geoparque Mundial por la Unesco. “Tenemos que empezar a visualizarlo”, ha señalado el presidente del GDR Comarca de Guadix, Francisco Pleguezuelos, quien ha hecho alusión al crecimiento empresarial en torno al Geoparque: “En los últimos dos años la actividad empresarial se ha multiplicado, tenemos que empezar a verlo así, que se puede explotar. El reconocimiento de la Unesco llegará antes o después pero la oportunidad la tenemos ya”. En este sentido, el presidente del grupo accitano ha señalado la participación de toda la sociedad en el proyecto que “ya existía antes de ponerle nombre”. En este sentido, Pleguezuelos ha reconocido la importancia de la ayuda europea: “El Geoparque no sería tal si no se hubiera reflejado en la estrategia de desarrollo participativa y no existiría sin la ayuda de los fondos europeos”.

Entre los reconocimientos que atesora el Geoparque de Granada y que se incluirán en el dossier que presenten a los evaluadores de la Unesco figura el premio a la mejor Buena Práctica cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) otorgado por la Dirección General de Fondos Europeos el pasado noviembre. Este galardón reconoce no sólo el valor del proyecto, sino también su forma de presentarlo y comunicarlo en torno a siete criterios fijados por la Autoridad de Gestión del Programa y entre los que figuran la difusión, la inclusión de elementos innovadores, los resultados obtenidos o las sinergias con otras políticas, entre otros.

Según explican desde el GDR de Guadix, el proyecto aporta coherencia a las actuaciones en el ámbito de la geodiversidad y el desarrollo socioeconómico en el territorio que se han realizado desde el año 2002 por los GDR de Guadix y Altiplano de Granada, al amparo de las iniciativas LEADER II, PRODER, LEADER PLUS y LIDERA, debiendo tener en cuenta, con especial atención, los resultados obtenidos de la Acción Conjunta de Cooperación “Geodiversidad ¿una solución para un desarrollo rural sostenible?” (2006-2010) y del proyecto de cooperación financiado por la Red Rural Nacional “Geoempleo: la Geodiversidad como yacimiento de empleo” (2010- 2013).

La participación del FEADER a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y en concreto de la medida 19 del PDR, se plasma de forma directa en, sendos proyectos integrales puestos en marcha por los GDR de Guadix (400.000 euros) y por el GDR del Altiplano de Granada (430.000 euros), además de un proyecto de cooperación (100.000 euros) y que se concretan en las siguientes tipologías de acciones: señalización del Geoparque de Granada y de los hitos del mismo en la Zonas Rurales Leader de actuación de los GDR; puesta en valor de Lugares de Interés Geológico (LIGs) del Geoparque de Granada en las Zona Rurales Leader de actuación de los GDR; iniciativas de dinamización del Geoparque como planificación estratégica en torno a la puesta en valor del patrimonio, desarrollo de programas de visitas guiadas a LIGs del Geoparque, iniciativas de participación social, jornadas, concursos y eventos, elaboración de material promocional sobre aspectos temáticos patrimoniales y material de difusión y promoción on- line del Geoparque como destino turístico, e iniciativas de formación sobre patrimonio geológico, geoparques y geoturismo; de formación para empresarias/os turísticos clave o emprendedores/as potenciales, o de demostración en gestión integrada del patrimonio.