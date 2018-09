Las Grizzlies de Granada debutan en la máxima categoría nacional | Galería

Foto: Remitida

Efectivamente, has leído bien, hay equipo de hockey hielo, y cuenta con una legión de chicas dispuestas a ganar, se trata de los Granada Grizzlies. El 22 de septiembre, las chicas comenzarán su andadura por la máxima, y única, categoría de hockey femenino en España, la Liga Iberdrola. No es un deporte nuevo en España, pues en 1972 se fundó la Liga Nacional de Hockey Hielo, donde jugaron equipos que siguen hoy en día como el CH Jaca y el CH Txuri Urdin, ambos fundados ese mismo año. Eclipsado por el fútbol, el baloncesto o el tenis, el hockey hielo carece de protagonismo en el país. “Dedicarse profesionalmente a este deporte en España, actualmente, es imposible, porque los jugadores tienen que costearse todo, desde los materiales hasta los desplazamientos a otras ciudades, en algunos casos”, nos cuenta Steven González, uno de los entrenadores del equipo. “Para entrar a Liga Iberdrola los únicos requisitos que necesitas son tener un equipo y una pista de hielo, además de pagar la inscripción, alrededor de 1.000 €, y un fianza de 200 €, que han salido de mi bolsillo” señala Steven, que se queja de la situación de este deporte, que no recibe ningún tipo de ayuda por parte de las instituciones.

Steven se encargó de llevar adelante el proyecto de Granada Grizzlies. Fundado en 2001, empezó como un equipo de hockey linea y no fue hasta 2010 cuando formalizaría el primer equipo de la franquicia granadina, jugando esa temporada en segunda división nacional masculina de hockey hielo, pero “resultó inviable ya que teníamos que alquilar una pista en Madrid y por temas de presupuesto volvimos a los orígenes del hockey linea”, subraya el entrenador canadiense. A raíz de las Universiadas celebradas en Granada en 2015 se construyeron las instalaciones de Igloo Granada, la segunda pista de hielo permanente en la ciudad, que posibilitó que se afianzara el equipo de hockey al poder consumir su propia pista de hielo.

“En enero de 2017 había un gran número de chicas interesadas en jugar en el equipo, empezamos a entrenar con horarios fijos y constancia con un proyecto en mente: el de jugar la siguiente temporada en la Liga Iberdrola” dice Steven, que también destaca la motivación y el esfuerzo que ve en las jugadoras tras cada entrenamiento. Su método de trabajo se caracteriza por la disciplina, además del trabajo duro y constante. “Estamos trabajando bien en cada entrenamiento, ahora en pretemporada estamos entrenando casi todos los días, las jugadoras están muy motivadas y han hecho piña rápidamente”, destaca González. Y es que, solo hay que ir a ver una de sus citas para darse cuenta de esto, que, ya antes de entrenar, mientras pasa la maquina que se encarga de pulir el hielo, conocida como zamboni, se puede oír a algunas de las chicas decir, “¿cuándo estará lista la pista?, quiero entrenar ya”. Las ganas de jugar junto a la solidaridad existente en cada una de las jugadoras, permite que haya un grupo comprometido y un buen equipo. También resalta la combinación de juventud y veteranía existente que permite una mejor ayuda entre las jugadoras.

“Ciertamente partimos con desventaja en la Liga Iberdrola, pues nos falta más experiencia y ritmo en partidos, sin embargo con nuestro equipo técnico experimentado y la motivación existente puede suplir de alguna manera esa deficiencia”. A pesar de eso, el equipo se muestra ambicioso y con ganas de jugar dándolo todo “puede que el arranque de temporada nos resulte difícil, pero creo que en la segunda vuelta cogeremos más ritmo de partidos y más experiencia“, comunica Steven, quien tiene depositadas toda sus esperanzas en las chicas.

Sara Reyes, capitana y defensa de las Grizzlies valora la situación actual del equipo, afirma que a pesar de que llevan “un año entrenando y tenemos poco ritmo de partidos, estamos muy unidas e hicimos piña rápidamente. Trabajamos día a día para seguir mejorando“. Al hablar con ella se puede notar la ambición y motivación existentes de cara a este curso y es que, “a pesar de se esta sea nuestra primera temporada en una competición de tanto nivel, la afrontamos con mucha ilusión. Seguramente los nervios y las inseguridades llegaran el día del primer partido, pero se que estaremos más unidas que nunca para darlo todo y superar todas las dificultades”.

Marta Barbosa, la centro de los Granada Grizzlies, nos cuenta que para el hockey hielo “es necesario patinar bien, tener buen equilibrio, así como un buen dominio de las partes superior e inferior para hacer cambios de dirección bruscos, además de mover el disco de caucho con agilidad y por supuesto tener buena coordinación”, afirma la jugadora que considera que es el deporte más completo que existe. Barbosa, actualmente en el equipo nazarí, militó antes en el Club de Hielo Jaca, uno de los decanos de la liga y afirma que “hay muy buen nivel en Liga Iberdrola, por ejemplo nuestras próximas rivales, el SAD Majadahonda son las vigentes campeonas de copa y liga, llevan muchos años juntas y muchas de ellas están en la selección española”. Unas rivales que llevan 2 años sin perder un partido.

También se encuentra en el equipo Lali De Reyes, quien fue la fisioterapeuta de la selección española femenina de hockey hielo durante el mundial disputado este año en Valdemoro donde se proclamaron campeonas. “Las jugadoras estaban muy motivadas e iban a por todo, y lo consiguieron. Fue una experiencia maravillosa ya que pude contemplar como conseguían su objetivo tan anhelado. También me sirvió para observar como jugaban y los movimientos que realizaban, ya que lo he podido aplicar a mi juego este año, además me ha servido para hacerme una idea del ambiente que está presente en una cita tan importante. He aprendido de las mejores jugadoras y en un escenario mundial“, afirmaba Lali.

Finalmente, cabe destacar que es un deporte por el cual se está apostando fuerte, pues en Granada Grizzlies hay equipo desde la categoría sub-10, quienes se encargan de formar a los mas pequeños en esta disciplina. Sí es cierto que la primera inversión puede ser costosa, ya que tienes que comprar toda la equipación y materiales, pero “estás invirtiendo en un material que te durará al menos cinco años, a partir de ahí puedes mejorar la calidad de tu material pero no será tan costoso como al principio”, comenta el entrenador canadiense.