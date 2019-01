El SUP critica la supresión de los efectivos de refuerzo para atender inmigrantes en Motril

El Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP) ha criticado la supresión a finales de este mes de los efectivos que se encontraban en comisión de servicio en Motril para reforzar la plantilla ante la “oleada masiva” de pateras que se ha producido en el último año.

El secretario general de este sindicato, César Calín, ha señalado a Europa Press que se trata de 21 funcionarios que llegaron a la localidad costera en junio para cubrir las necesidades de seguridad de la Operación Paso del Estrecho (OPE) en el puerto motrileño. Con el aumento de la llegada de pateras y la “falta de personal que sufre la comisaría de Motril”, esta comisión de servicio se prorrogó hasta febrero pero “ahora han decidido eliminarla”.

Calín ha apuntado que, incluso con este refuerzo, había un número “insuficiente” de funcionarios para las necesidades que presenta la ciudad, ya que “la plantilla ha ido mermando porque las jubilaciones y las bajas no se han repuesto”.

Asimismo, según ha continuado, con la puesta en marcha de los ferrys y el aumento de la llegada de inmigrantes han crecido las necesidades de seguridad en la ciudad granadina.

El puerto de Motril es fronterizo pero no está catalogado por lo que no puede haber una “puesto policial fijo”, ha indicado, precisando que para cubrir las necesidades actuales, tanto del puerto como seguridad en toda la ciudad, habría que crear 70 plazas nuevas de Policía Nacional, once efectivos por turno.

Desde el SUP relatan que en la actualidad efectivos policiales de Granada tienen que desplazarse hasta la Costa para atender la llegada de inmigrantes o las llamadas por delitos aunque, con este refuerzo, “hay días en las que no hay policías suficientes para patrullar por la ciudad”.

Ante esta situación, este sindicato solicita al Ministerio del Interior el aumento del catálogo de puestos de trabajo al entender que “está muy por debajo de las necesidades de la provincia” cubriendo el 100% las plazas, teniendo en cuenta las características especiales de las zonas de Costa donde llegan pateras.

En caso de no poder realizar este aumento, piden que se refuercen las plantillas con funcionarios en comisión de servicio en Granada y Motril.