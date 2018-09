El mercado de fichajes del Granada CF, al detalle

Ha pasado ya casi una semana desde que el periodo de traspasos veraniego llegó a su fin, pero aún quedan detalles y operaciones que no se han aclarado. Ayer, en un desayuno informativo, el gerente deportivo de la entidad rojiblanca, Fran Sánchez, y el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, resolvieron algunas de las incógnitas que ha dejado este mercado de fichajes que ha estado marcado por el archiconocido límite salarial.

El presupuesto del club rojiblanco, según explicó el director general, ha disminuido de los 17’9 millones de euros a los 9’5 millones en este curso. Este descenso en las arcas del club se ha debido, principalmente, a que esta temporada “perdemos aproximadamente 15 millones de euros: 14 por ayuda al descenso y otro millón por derechos”, añadió Monterrubio. De estos 9’5 millones de euros con los que cuenta la entidad rojiblanca, un montante de 8’1 millones va destinado a lo que se conoce como Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) inscribible o, lo que es lo mismo, el primer equipo. El resto, una cantidad que ronda los 1’4 millones, corresponde al LCPD no inscribible, en el que se incluyen los activos de las diferentes categorías del club, así como sus técnicos correspondientes.

Este ha sido el factor que ha determinado cada uno de los pasos del Granada en este periodo de traspasos, aunque finalmente se consiguieron ciertos ingresos que permitieron cierto margen de maniobra a la directiva nazarí. Mientras que el ‘caso Rochina’ ha sido llevado a la FIFA y la llegada del nuevo patrocinador aún no tiene fecha, se firmaron diversos contratos de patrocinio y, como anunció Monterrubio, “se ha alcanzado un nuevo acuerdo de pago con el anterior patrocinador principal”.

PRIMER EQUIPO

Salvando todos los obstáculos y tomando decisiones “que no nos gustaría tomar”, según Monterrubio, la primera plantilla rojiblanca ha sido conformada con 22 futbolistas. Once de ellos contaban con vínculo contractual en el cuadro rojiblanco durante el curso pasado, aunque cabe destacar que Adrián Ramos, tras finalizar su vinculación con el Chongqing Lifan, ya es jugador del Granada CF, mientras que Fran Rico se ha reincorporado a la primera plantilla tras pasar dos años cedido. Sobre el de Portonovo, Sánchez ha explicado que no se le ofreció formar parte del club asumiendo otro cargo, mientras que asegura que “esperamos que vuelva a competir porque sería un lujo para el Granada”.

A ellos se han unido otros once jugadores. Cuatro -Aarón Escandell, Adri Castellano, Pablo Vázquez y José González- han promocionado desde el filial, mientras que los otros siete han llegado procedentes de otros clubes. Vadillo, Nico Aguirre y Rodri han sido fichados en propiedad, mientras que, por otro lado, Fede Vico, San Emeterio, José Antonio Martínez y Pozo han sido cedidos, los dos primeros con opción de compra.

En el capítulo de bajas, el primer equipo ha traspasado a cinco jugadores, entre los que se incluye la operación que ha llevado a Darwin Machís a Udinese y las marchas de Saunier y Joselu para liberar sus sueldos. Sobre este último, Fran Sánchez explicó que su venta “era muy positiva en el tema económico”, algo que el jugador “ha aceptado muy bien” y por lo que “le estamos muy agradecidos”.

Junto a ellos, se desvincularon del club Hernán Menosse, Rubén Pérez y Pedro, salidas a las que se deben sumar las cesiones de Raúl Baena y Sergio Peña, al Melbourne Victory y al Tondela, respectivamente.

Pese a todos estos movimientos, las posiciones de central y delantero centro quedaron incompletas, pero el club no se planteó realizar ninguna operación para reforzarlas pues solo habrían podido hacerlo si Raúl Baena y Javi Varas “hubieran salido en unas condiciones muy muy buenas”, explicó el gerente deportivo del Granada. Sobre el guardameta sevillano, además, Sánchez ha confirmado que “estamos negociando su salida”, aunque, por el momento, “es uno más”. Según relató Sánchez, “se le proponen varias opciones y él decide no aceptarlas”, condición que ha impedido su marcha.

FILIALES

Pero las operaciones llevadas a cabo por el club no solo han consistido en aterrizajes y salidas para el primer equipo. Tal y como destacó Fran Sánchez, el Club Recreativo Granada ha mantenido un bloque de 18 jugadores, de los que doce son sub 23 y, por tanto, podrían actuar con el primer equipo, algo que entra en la planificación del club. Entre ellos, de hecho, se incluye Juancho, que ya ha jugado en Liga, y Andrés García, que realizó la pretemporada con los de Diego Martínez.

También se incluye en este grupo a Martin Hongla. El central camerunés, pese a que tenía un pie fuera del club, ha terminado quedándose un año más en el Granada, que ha adquirido, además, un porcentaje de sus derechos. La idea es que continúe trabajando con el filial, aunque no se descarta su promoción al primer equipo.

Cinco jugadores se han incorporado al conjunto de Pedro Morilla, aunque uno de ellos, Lavsamba, ha salido cedido, junto con Juergen, Sergio Galeano, Zixiang Wang y Franklin. Denilson y Navarrete han sido traspasados, mientras que, por su parte, Diego Ruiz y Corozo han rescindido sus contratos.

No se incluyen en estos datos jugadores procedentes del Juvenil División de Honor, como Adrián Butzke o Cambil, que ya han debutado en Segunda B, pues a priori formarán parte del CD Huétor Vega. Sobre el club panciverde, Sánchez quiso aclarar que mantiene su autonomía, aunque va a recibir jugadores procedentes de las categorías inferiores del Granada y, a su vez, tanto el primer equipo como el Recreativo podrán utilizar a los integrantes del cuadro dirigido por Jaime Morente, salvo algunas excepciones.