Yangel Herrera se despide del granadinismo tras dos años

El proyecto que ha llevado al Granada CF hasta Europa se sigue diluyendo. Tras la marcha de Diego Martínez, el siguiente en despedirse de manera oficial del club ha sido Yangel Herrera. El centrocampista venezolano se encontraba cedido desde el Manchester City y la opción de un nuevo préstamo era muy complicada.

En solo dos años, el vinotinto se ha convertido en uno de los principales baluartes del Granada de Diego Martínez y ha conseguido ocupar un hueco bastante grande en la mayoría de los corazones granadinistas. En el recuerdo quedarán para siempre golazos como el marcado ante el Celta en el regreso del club a Primera División o el tanto que abrió la eliminatoria frente al Nápoles en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

En total, Yangel ha vestido la elástica rojiblanca en 82 ocasiones, en los que ha acumulado un total de diez tantos y cinco asistencias con un rendimiento global sensacional en parcelas del juego que en muchas ocasiones se tienen tan en cuenta como posicionamiento, llegada en segunda línea y una labor en la recuperación de balón que ha sacado de más de un apuro a los rojiblancos.

Así reza la despedida de Yangel Herrera

Granadinos ha llegado el momento de despedirme, me dediqué, trabajé y luché en estos dos años para ayudar a llevar este club lo más alto posible y lo hemos conseguido. Llevo conmigo todas las experiencias vividas, los amigos que hice y el cariño que obtuve.

Al llegar aquí me encontré con personas de una calidad humana invaluable y por ello agradezco a mis grandes compañeros, al cuerpo técnico, servicio médico, directivos, personal del club y sobre todo a nuestra increíble afición, que aún por la situación vivida y no haber podido disfrutar en directo esta última temporada me han hecho sentir su gran afecto cada día. Gracias Fran Sánchez por brindarme la oportunidad de formar parte de este proyecto que ha sido de mucho aprendizaje para mi carrera.

Me despido con la sensación de haber dado lo mejor de mi, han sido dos años maravillosos en Granada, los llevaré en el corazón, mucho éxito en el futuro se merecen lo mejor.

ETERNA LUCHA