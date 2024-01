Violeta, segunda granadina que abandona la academia de Operación Triunfo

La gala siete de Operación Triunfo dejó la segunda expulsión de una concursante granadina de la academia. Violeta no convenció a la mayoría del público en la votación de nominadas y, con sólo el 40,5% de los votos, se convirtió en la sexta expulsada de OT 2023, octava contando las eliminaciones preliminares de Lina de Sol y Edu Izaña.

Blue Lights, de Jorja Smith, fue la canción elegida para el mano a mano de la motrileña con su contrincante por la permanencia en la academia y amiga Chiara, que obtuvo el 59,5% del voto con The Climb, uno de los éxitos de la norteamericana Miley Cyrus.

Mucho mejor le fueron las cosas al que ya es el 'último superviviente' granadino de esta edición. Paul Thin, quien se salvó sobre la bocina la semana pasada, esta vez tampoco volvió a ser nominado. El armillero interpretó junto a Ruslana la BZRP Music Sessions, Vol. 45, de Bizarrap y Ptazeta. Ambos cruzaron la pasarela en el corte del jurado. También Naiara, Álvaro Mayo y la propia Chiara.

Juanjo fue el favorito de la semana, privilegio que desaparece a partir de la gala ocho. A Lucas lo tuvieron que salvar los profesores, y a Martin los compañeros. Bea y Chris son las dos nuevas nominadas de cara a la semana que viene.

La gala comenzó con los concursantes cantando todos juntos el tema Just Can’t Get Enough. La actuación invitada de la noche corrió a cargo de Chanel, mientras que Rozalén fue la miembro del jurado para la ocasión. De los tres granadino que entraron –la ogijareña Denna, la motrileña Violeta y el armillero Paul Thin– ya sólo queda este último