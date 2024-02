El Villarreal CF - Granada CF ya tiene horario

El Granada CF ya conoce la fecha y la hora del partido correspondiente a la jornada 27 que le enfrentará al Villarreal. El partido queda emplazado para el domingo 3 de marzo, a las 14:00 horas, en el estadio de La Cerámica.

Ambos equipos se volverán a enfrentar, pero ambos con entrenadores nuevos, el 'Cacique' Medina por parte del Granada y Marcelino García Toral en el conjunto groget. El equipo de Castellón no está viviendo su mejor temporada, en la que ha cambiado de entrenador en tres ocasiones, y marcha en la posición 14. Aunque viene de ganar uno de los partidos más locos de la temporada, remontando al Barcelona, en casa 3-5. Pero hasta esa victoria no ganaba desde hacía cuatro partidos, con una eliminación copera de por medio contra Unionistas de Salamanca en los penaltis.

El conjunto nazarí tratará de vengarse y devolverle el golpe que asestó el Villarreal en Los Cármenes en la primera vuelta, cuando ganó por 2-3, en uno de los partidazos de la temporada. Los cinco goles se anotaron en la primera parte y en un plazo de 25 minutos. En la segunda parte no hubo goles, pero no fue más aburrida, el Granada, entonces dirigido por Paco López, atacó y atacó, pero no logró por lo menos un empate que mereció sacar.

El bloque granadinista no tuvo clarividencia, que no está teniendo durante toda la temporada, y se estrelló una y otra vez con los centrales amarillos y Jorgenson. El último partido entre ambos en La Cerámica data del 16 de agosto de 2022 que se saldó con un empate a cero.