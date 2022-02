Los vecinos de Montefrío recuperan a través de Facebook cerca de 200 recetas de cocina antiguas

Los vecinos del municipio granadino de Montefrío han recopilado a través de Facebook cerca de 200 recetas de cocina antiguas de esta localidad, algunas de ellas con siglos de antigüedad.

Marisol Vílchez, una maestra jubilada de la localidad y administradora de la página de Facebook 'Patrimonio de Montefrío', ha ido confeccionando en la última década este increíble archivo documental del municipio con la ayuda de centenares de montefrieños que residen en el pueblo, o a miles de kilómetros de él, que han enviado sus recetas.

"Como ocurre en muchos otros pueblos, la gastronomía de Montefrío ha ido siempre asociada a las fiestas, porque en cada época del año en nuestra localidad hay costumbres de elaborar ciertas recetas", explica Vílchez.

Así, y con la ayuda a los montefrieños que le han enviado sus recetas, la página de Patrimonio de Montefrío ha recuperado recetas como el 'cuajao montefrieño', de origen nazarí, "una receta muy especial porque lleva frutas del tiempo y, por tanto, el sabor cambia un poco según la época, y que solo se hace en Montefrío, igual que los bollos de manteca, que quizá sea nuestra receta dulce más conocida", apunta Marisol Vílchez.

En cuanto a los platos salados, el más tradicional es el remojón de San Marcos, festividad que se celebra el 25 de abril y en la que también se cocinan los tradicionales hornazos con huevo duro, "que en Montefrío llamamos 'pavicas', porque tienen forma de ave", apunta la vecina que ha recopilado las recetas.

También licores

En esta página de Facebook también se han recopilado recetas hechas con habas, como la sobrehusa (muy tradicional y poco conocida en otros sitios); las gachas del Día de los Santos o las de mosto; los alfajores de Navidad (llamados "piticas de santo"); las albóndigas con leche; el pollo en salsa de almendra; el pan de higo; los sesos 'al mojeteo'; la carne de membrillo o las papas 'al ajilimili'.

También se recogen en la página de Facebook licores típicos de Montefrío que se elaboran con moras, nueces verdes, membrillos, guindas, uvas o endrinas.

La responsable de Patrimonio de Montefrío señala que, en un futuro no muy lejano, le gustaría recopilar estas recetas en un libro, "para que no se pierdan nunca y todos nuestros vecinos puedan tener acceso a ellas", y agradece su colaboración a todos los montefrieños que han enviado sus recetas durante estos años.

Patrimonio de Montefrío cuenta ya con casi 18.000 seguidores de todo el mundo. "También hay personas mayores que no saben utilizar un ordenador, y que me traen a casa sus recetas en papel para que yo me encargue de escanearlas", apunta su coordinadora.

El alcalde en funciones de Montefrío, Agustín García, destaca "la imprescindible labor que desde hace años viene realizando Patrimonio de Montefrío y su artífice, Marisol Vílchez, que no solo ha recopilado todas estas recetas típicas de nuestro pueblo, sino también fotografías antiguas, costumbres y tradiciones o refranes de Montefrío".