La dama del piano en el debut de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Festival

Este viernes el Festival de Granada última su despedida con una actuación flamenca en La Chumbera de la mano de Cristian de Moret en torno a las 21:00 horas, y un debut de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Palacio de Carlos V a partir de las 22:00 horas, con una invitada muy especial, se trata de la pianista rusa, Elisabeth Leonskaja, quien actuará arropada por la orquesta.

Los días del festival están llegando a su fin, pero el fin de semana es muy largo para disfrutar de los últimos resquicios de este despliegue musical y de danza.

Una dama engalanada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León

Elisabeth Leonskaja es una de las grandes pianistas de nuestro tiempo. Nacida en Tiflis de familia rusa, Leonskaja lleva más de 40 años instalada en Viena. Sus logros artísticos han sido reconocidos de múltiples formas. Miembro honorario de la Konzerthaus vienesa, en 2006 le fue concedida la Cruz Austriaca de Honor de las Ciencias y el Arte, Primera Clase (el máximo galardón de Austria), por su excepcional servicio a la cultura del país. En Georgia fue nombrada Sacerdotisa del Arte en 2016, el honor artístico más alto de su país natal. Además, en 2020, recibió el Premio International Classical Music (ICMA) en reconocimiento a toda su carrera artística.

En esta nueva participación en el Festival, Leonskaja afrontará una de las obras que ha tocado con una sensibilidad especial desde siempre, el 4º concierto para piano de Beethoven. Lo hará arropada por una de las orquestas españolas de más importante trayectoria en la última década, la Sinfónica de Castilla y León, que nunca había estado en el Festival, en el que debuta de la mano de quien es su principal director invitado, Vasily Petrenko, actual titular de la Royal Philharmonic de Londres, además de Director Laureado de la Real Filarmónica de Liverpool, donde causó auténtico impacto en un largo reinado de quince años (2006-2021). Después de acompañar a Leonskaja, Petrenko sumará a la OSCyL a las celebraciones por el Año Bruckner, interpretando la 4ª, una de las sinfonías más populares del maestro austriaco. El concierto patrocinado por Securitas, será emitido en directo por Radio Clásica, de RNE y grabado para Mezzo.

El flamenco-fusión de Cristian de Moret en La Chumbera

El cantaor y poli instrumentista Cristian de Moret se propuso demostrar que el flamenco no es una pieza monolítica o de museo para verla desde fuera. Con la idea de sacarlo de esa concepción, se inclinó a investigar y profundizó en la pulpa de los distintos estilos que componen esta música, para llevarlos a otra sonoridad, a otras formas musicales donde la electrónica tiene una importante presencia. Con esta otra sensibilidad ha construido su espacio, un lugar en el que no están vetados los cantes más señeros y reconocibles de los sones más añejos, pero un sitio, en definitiva, propio, particular y reconocible como plenamente suyo.

Nacido en Huelva, Cristian de Moret estudió piano y flamencología y trabajó con grandes figuras como Antonio Canales, Carmen Linares, Jorge Pardo, Pedro el Granaíno, Rosario la Tremendita, Andrés Marín o Patricia Guerrero antes de lanzar su primer álbum en solitario, Supernova, en el que mezcla sin complejos el cante flamenco con músicas de raíz americana como el soul, el jazz, el blues, el funk o el rock. Dos años después presentó Caballo rojo, su segundo trabajo discográfico, con el que aún está en gira. Concierto patrocinado por Cuerva.

Y en el FEX…

A las 21:00 horas, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación en Lanteira será el escenario de EGERIA & Marco Polo, un viaje musical único a cargo del ensemble vocal madrileño EGERIA, especializado en la interpretación de la música medieval con especial hincapié en la polifonía del período del Ars Antiqua. Con dirección de Lucía Martín-Maestro y codirección de Fabiana Sans, dos cantantes y musicólogas que crearon y diseñaron el proyecto con un objetivo claro: devolver la dignidad a un repertorio que ha sido olvidado y sacarlo de los archivos para llevarlo a los escenarios, este concierto nos invita a explorar el paisaje sonoro de la Europa medieval. El repertorio abarca influencias peninsulares, italianas, mediterráneas y orientales, diversas culturas y épocas que Egeria y Marco Polo habrían encontrado en sus viajes. Premio Sello FestClásica 2024, EGERIA ha ofrecido cerca de 100 conciertos, presentándose en los festivales más prestigiosos del panorama español. Con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, entidad protectora del FEX.