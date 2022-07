Unidas Podemos denuncia que la Comisión de Control de TG7 no se convoca desde hace nueve meses

El grupo de Unidas Podemos e Independientes denuncia que la Comisión de Control de TG7 no se reúne desde el pasado 11 de noviembre, 9 meses en los que la televisión municipal ha servido de aparato publicitario del alcalde, Paco Cuenca, en el que su imagen aparece en bucle. El portavoz de la formación, Antonio Cambril, ha reprochado que el PSOE haga "exactamente el mismo uso de TG7 que hizo el anterior gobierno de Luis Salvador, utilizar la cámara como espejito mágico".

Desde UP recuerdan que su preferencia y apuesta es que haya una televisión pública de calidad, aunque por desgracia, ésta se haya convertido en un gasto innecesario para la ciudad. Cambril sostiene que "tal y como el PSOE provoca que funcione, supone un agujero económico más porque no cumple con el deber de una televisión pública, pese a contar con una muy buena plantilla de profesionales desaprovechados".

El portavoz ha explicado que "la función de un medio público es informar con veracidad de lo que sucede en su ciudad de forma transversal y acudir a los problemas de la ciudadanía para poder exponerlos, no difundir en bucle el discurso de los concejales". "No todo en Granada es la Semana Santa, el fútbol y las tradiciones. Esta ciudad está copada de prismas y de voces que son, precisamente, mucho más importantes que las del equipo de Gobierno", ha manifestado.

Antonio Cambril ha denunciado que "los datos hablan y solo basta con mirar la parrilla de la televisión". El concejal reprocha que "a Cuenca se le acaban las excusas" para no volver a programar el debate de portavoces, clausurado desde antes de la pandemia con motivo del Covid. "En su momento tenía sentido suspender el programa de debate político, pero la realidad cambia cuando, en cada pleno, por ejemplo, coincidimos durante horas sin mascarilla y en una misma habitación casi 50 personas". "Para eso no existe pega", ha recordado el portavoz de UP, que también ha añadido que el espacio La Guinda se graba "sin problema alguno en una mesa con varias personas" y advierte que, quizás, "la cuestión está en que Cuenca no quiere enfrentarse de manera directa al resto de grupos municipales".

Cambril, por otro lado, ha añadido más datos como por ejemplo que la última entrevista de actualidad a la que acudió UP fue el 12 de noviembre y, precisamente, "para comentar los primeros 100 días de gobierno de Cuenca, para vanagloria de un alcalde".

En opinión del concejal, para "disimular su descaro", el PSOE emite "con toda gloria su gran invento" llamado la Plaza del Carmen, programa "copado absolutamente por el equipo de Gobierno", ha dicho el edil que sostiene que "de los 12 programas que se han grabado, el equipo de Gobierno aparece en nueve de ellos. Una absoluta falta de vergüenza política".

Respuesta de la directora de producción

A la denuncia política de Unidas Podemos ha respondido la directora de producción de TG7, Carol Puig, quien ha insistido en que no habla como representante de los trabajadores. Puig ha reprochado a Antonio Cambril que ponga a la plantilla en el candelero "por razones políticas".

"Todas estas cosas repercuten en nosotros. Aunque diga que somos grandes profesionales, se vuelve a poner la tele y nuestros puestos de trabajo en entredicho. Ahora toca volver a ver artículos de TG7, nunca nos dejarán tranquilos", ha asegurado.

Puig ha reconocido que "nosotros también llevamos tiempo esperando la Comisión", si bien ha aclarado que "la muerte de José María Corpas la aplazó, lamentablemente, pero la programación de hoy día está aprobada por la Comisión de la que forma parte el señor Cambril".

La directora de producción de TG7 ha recordado que la televisión municipal lleva años siendo una de las tres más plurales de Andalucía según los informes del Consejo del Audiovisual Andaluz: "Me parece fuera de lugar hablar de propaganda política de nuevo. Ya dejamos ese tiempo atrás, afortunadamente".

Por todo ello, ha reiterado que "la petición de la Comisión no puede incluir un nuevo ataque a TG7, marcada por sus apariciones en otros medios en lugar de por su programación dedicada al granadino en su totalidad", poniendo como ejemplos espacios dedicados a los mayores, las asociaciones de la ciudad, el deporte base, femenino e inclusivo o documentales "que estamos preparando como el de Mariana Pineda o los 25 años del Madoc".

Por último, Puig ha afeado a Unidas Podemos que se hable de "agujero económico" en referencia a "una de las teles municipales con menos presupuesto de Andalucía".