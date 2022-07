Encuesta | Los granadinos eligen su grupo favorito de rock en el Día Mundial de este género

Como cada 13 de julio, los amantes del rock celebran el Día Mundial de este género. Pero, ¿por que se celebra en esta fecha? Tal día como hoy de 1985 se llevó a cabo en varias ciudades a la vez el gran concierto benéfico Live Aid, que consiguió reunir a David Bowie, The Beatles o Elton John. Se trata del famoso concierto en Wembley en el que Queen, liderado por Freddy Mercury, paró el mundo entero durante 20 minutos.

GranadaDigital ha salido a la calle para comprobar cómo de rockeros son los granadinos. El resultado de la encuesta se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Está claro que el rock no entiende de edades, tanto los más jóvenes como los ya veteranos disfrutan de las guitarras eléctricas por igual. Eso sí, las nuevas generaciones se dejan llevar por los clásicos en inglés como AC/DC, Metallica, Led Zeppelin o Guns N' Roses, entre otros. "Con el rock desconectas la mente de tu día a día", comenta una adolescente.

Los más mayores, quienes han vivido el gran auge de este genero en España, prefieren, sin embargo, a grupos más locales como Barricada, Los Muertos de Cristo, El drogas o Lendakaris Muertos. Aunque también tienen un hueco reservado para artistas internacionales menos comerciales como Rammstein, Motorhead o Black Sabbath. "Ahora estamos con el reguetón y la musica latina, pero en nuestra generación había música creo que bastante mejor que la que hay ahora", se sincera una fan.

Muchos asocian el género con tipos duros, chupas de cuero y música enérgica con un alto nivel de decibelios, pero los estereotipos están para romperse: "Para mí el rock es desconexión. Aunque la gente lo tenga como música muy cañera, a mí me relaja bastante y me hace pensar en mis cosas". Tamhien hay quien la utiliza para todo lo contrario. "Algunos días, cuando estoy hasta los mismos, la escucho para sacar un poco de rabia", reconoce con humor otro amante de este género.

No cabe duda de que mientras existan fieles, el rock seguirá tan vivo como siempre: "Es lo que te levanta el día. Si no tienes el alma de rock no tienes nada".