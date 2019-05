Un investigador asegura que Federico García Lorca nació en 1899 y no en 1898

El agente de desarrollo turístico granadino Gabriel Medina Vílchez investiga de cara a lograr el reconocimiento para la Zambra Gitana de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso le ha dado la oportunidad de revisar “miles de documentos” relacionados con las familias que promovieron este arte y en algunas de esas investigaciones se ha topado con datos que han llamado su atención, entre ellos el “posible error” en la fecha de nacimiento de uno de los más reconocidos poetas mundiales, Federico García Lorca.

Medina indica que un elemento fundamental en sus investigaciones, para dar por cierto un dato, es localizar al menos dos fuentes que lo confirmen, ya que muchas veces se desarrolla una investigación sobre una premisa errónea y por tanto todos los resultados de la misma carecen de la solidez documental que requiere.

“Buscando un personaje de la Zambra Gitana estuve revisando los empadronamientos de Granada, en concreto el de 1910, y encontré la ficha de la familia de Lorca, que residía en la Acera del Darro, 66″, comenta el investigador, que añade que la estuvo ojeando “y hubo un dato que no me concordaba, que era la fecha de nacimiento de Federico. Aparecía el 5 de junio de 1899, en lugar de 1898. Pensé que, aunque era un documento oficial, porque muchas veces los encuestadores se equivocaban al poner los datos; pero de todos modos, para comprobar que era un error, y ya sabiendo la calle y número que buscar, revisé el empadronamiento de 1913 y, efectivamente, la familia seguía viviendo en la Acera del Darro 66 y, curiosamente, de nuevo la fecha de nacimiento de Federico García Lorca aparecía como 5 de junio de 1899”.

¿Dos errores iguales?. Medina añade que comprobó ambas fichas y los datos de nacimiento de padres y hermanos de Federico “eran los mismos, con alguna variación en el día, pero los años eran los correctos”. Ante esta “curiosidad” buscó en el empadronamiento del año siguiente (1914), “y de nuevo Federico García Lorca aparece con fecha de nacimiento el 5 de junio de 1899, y de nuevo, también, sus padres y hermanos aparecen con las fechas correctas.”

“Ante esta situación curiosa decidí profundizar y buscar la partida de nacimiento de Federico García Lorca y, por más que he investigado no he podido encontrarla, Al parecer está custodiada en la Real Chancillería de Granada, otra algo muy curioso, aunque si localicé una certificación literal de la partida de nacimiento de Lorca en la que indica que nació el 5 de junio de 1898, pero al comprobar la fecha de esa certificación aparece que fue solicitada en septiembre de 1914”, prosigue.

El historiador agrega que resulta, cuanto menos llamativo, que un personaje del calado de Federico García Lorca, del que se desconocen detalles de su fallecimiento y el lugar en donde fue enterrado, tampoco exista una certeza absoluta de su fecha de nacimiento, y que todas las biografías escritas sobre el mismo “se fundamenten en una certificación que alguien de la familia, posiblemente el propio Federico o su padre, debió solicitar en 1914 con objeto de adjuntarla, bien para sus estudios universitarios, o para temas relacionados con el servicio militar”.

La pregunta que se hace Gabriel Medina es: “¿Se copió mal la partida de nacimiento y en lugar de poner la fecha correcta se puso un año menos, o fue un error intencionado? Medina cree que la forma más fácil de despejar esta incógnita es que la Real Chancillería haga pública la partida de nacimiento de este ilustre granadino que, según los datos de su investigación, el próximo 5 de junio celebraría el 120 aniversario de su nacimiento.

Medina Vílchez apuntilla que si él está equivocado en su hipótesis, comparte el error con el propio García Lorca, quien en una entrevista que le realizó la revista La Gaceta Literaria de Madrid, en diciembre de 1928, cuando le preguntaron su fecha de nacimiento, él respondió que fue el 5 de junio de 1899.

Comprende, por lo demás, que la historia de las familias que crearon la Zambra Gitana no sea conocida “ya que se trataba de gente pobre, que vivían en cuevas, sin recursos económicos y que la única relevancia que le aportaban los medios impresos era cuando se producía alguna pelea o acontecimiento luctuoso”, pero agrega que el hecho de que no se tenga la certeza al 100%, de la fecha de nacimiento de Federico García Lorca “es algo que debe corregirse, y aprovechar el próximo 5 de junio para conmemorar el 120 aniversario de su nacimiento”.