UGT y CCOO piden sanciones para las empresas tras las dos muertes en el tajo en la provincia de Granada en menos de 24 horas

Los sindicatos UGT y CCOO han condenado las dos muertes en accidente laboral ocurridas en menos de 24 horas en la provincia de Granada, en una concentración convocada al mediodía de este martes en que han pedido sanciones para las empresas "que no cumplan la ley de prevención de riesgos" y "medidas eficaces para acabar" con esta lacra.

Según han informado en una nota de prensa los sindicatos, han guardado cinco minutos de silencio por el hombre de 50 años, que ha perdido la vida en Salobreña este pasado lunes después del mediodía tras caer por un barranco mientras trabajaba, y un joven de 36 años, que fallecía al caerle encima una bobina mientras se encontraba trabajando en su empresa, en el polígono industrial de Albolote, en la mañana de este martes.

Ambos sindicatos han mostrado su indignación por "la elevada siniestralidad que se está llevando por delante vidas humanas con una rapidez intolerable" en la provincia de Granada.

En este contexto, la responsable de Acción Sindical de CCOO Industria Granada, Dolores Rojas, ha calificado de "trágica" la elevada tasa de siniestralidad, en tanto "llevamos dos muertes en las últimas 24 horas, siete en lo que va de año, cuatro en el último mes y 47 en Andalucía".

La responsable sindical ha calificado la situación como "vergonzosa" y ha afirmado que no se puede "consentir que las patronales no cumplan la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, reclamando "que el Gobierno se implique para que esta se cumpla".

Para CCOO, los números evidencian "la falta de inversión en medidas preventivas por parte de las empresas". Uno de los condicionantes, ha explicado Rojas, "viene dado por la falta de representación legal de los trabajadores", por lo que el sindicato ha reclamado la figura del delegado de prevención territorial, "una garantía de la seguridad y salud de los trabajadores en aquellas empresas donde no existe".

En este sentido, y teniendo en cuenta que uno de los fallecidos trabajaba en la agricultura, ha concluido la responsable de Acción Sindical de CCOO Industria Granada, "hacemos un llamamiento urgente a las patronales agrarias para que desbloqueen la negociación del convenio sectorial del sector agrario en nuestra provincia".

Ha entendido que constituye una "oportunidad de oro" para recoger las medidas preventivas necesarias, incluyendo la figura del delegado territorial de prevención, pues "creemos que ayudará a frenar la siniestralidad en el sector; uno de los que más siniestralidad presenta este 2022, junto con la construcción".

El secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, tras lamentar el fallecimiento de ambos trabajadores y darle el pésame a familiares y allegados, ha vuelto a insistir en la necesidad del cumplimento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Denuncia en Inspección y Fiscalía

Tras confirmar que el sindicato va a interponer las correspondientes denuncias ante Inspección y Fiscalía, por considerar que pudieran existir falta de medidas de seguridad, se ha preguntado cuántos trabajadores fallecidos "tiene que haber para que de una vez por todas se cumpla la normativa en prevención de riesgos laborales en nuestra provincia".

Esto, ha dicho, "es una barbaridad, y los sindicatos no van permanecer ni un minuto callados ante los empresarios que no cumplan la ley" por lo que han anunciado movilizaciones. También ha hecho un llamamiento a las administraciones, judicatura, y Fiscalía para que "pongan de una vez sobre la mesa medidas eficaces, que no sólo conciencien y prevengan sino también para que se depuren las responsabilidades que correspondan".