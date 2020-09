La UGR celebra un congreso mundial sobre energía renovable y calidad energética

Est 2, 3 y 4 de septiembre se celebra el congreso International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ’20) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. La rectora de la UGR, Pilar Aranda Ramírez, realizará la apertura formal a partir de las 9:30 horas, este miércoles 2 de septiembre, en el salón de actos de la Escuela.

El congreso está organizado por la UGR, la Universidad de Vigo y la European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ).

En cuanto a los objetivos y temas, la intención de los organizadores es dar la oportunidad a académicos, científicos, ingenieros, manufactureros y usuarios de todo el mundo a reunirse para discutir recientes desarrollos en las áreas de energía renovable y calidad energética. Con expertos destacados de países como China, Canadá, Brasil, Francia, España, Estados Unidos, Japón o Reino Unido, el idioma de la conferencia y sus presentaciones serán en inglés.

Esta reunión internacional tuvo que suspenderse en las fechas previstas – del 2 al 4 de abril- por motivos de la pandemia Covid-19.