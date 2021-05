Los trabajadores de Educación y Deporte denuncian una vulneración de derechos en las residencias escolares

El Comité de Empresa de Educación y Deporte ha denunciado las condiciones de trabajo y la vulneración de derechos laborales en las residencias escolares de Granada y la falta de cobertura de más de 100 vacantes en los centros educativos. Este conflicto es el resultado de la denegación de los días de asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por antigüedad en las Residencias Escolares de Granada.

Estos derechos están reconocidos en el VI Convenio de Personal Laboral de Junta y no cabe otra interpretación que la de la mesa de negociación. “El problema de fondo se sitúa en la falta de cobertura de vacantes en los centros educativos de la provincia que se estima en más de 100 puestos de trabajo no cubiertos: personal de limpieza, ordenanzas, monitores, educadoras, mantenimiento, técnicos de educación infantil, personal técnico en integración social, médicos, etc., así como auxiliares y administrativos, en las circunstancias actuales de pandemia”, han expuesto desde el Comité de Empresa.

“Esta situación está repercutiendo en el funcionamiento de los centros educativos, en la sobrecarga de trabajo del resto de personal y en un perjuicio para la calidad del servicio público”, han continuado explicando.

Así, han denunciado que la respuesta de la Administración de 26 contratos de personal laboral como plan de choque de 3 meses, es una respuesta insuficiente al tratarse de necesidades estructurales y permanentes de los centros con plantillas obsoletas y lejos de las necesidades reales de los centros.

Esta sobrecarga de trabajo por la pandemia está siendo especialmente patente en el personal de limpieza, no solo por la mayor necesidad de desinfección también, porque se han habilitado espacios comunes como gimnasios o patios para impartir clases.

La situación actual en los centros educativos es el resultado de la insuficiente convocatoria de oferta de empleo público y los recortes producidos desde el 2012, que dan lugar a un incremento de la temporalidad y la precariedad en el empleo.