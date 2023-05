Patica1999, el famoso tiktoker de las 'aceitunas del Pacífico, su bebida 'siempre operativa' o la mayonesa 'al corte', lo ha vuelto a hacer. El joven de Cacín de 26 años está de nuevo en boca de todos por su estelar aparición en la popular programa de citas First Dates en su emisión de este pasado martes por la noche, en el que ha hablado de su lado más personal sin dejar de disfrutar de la comida.

Si por algo es conocido Patica1999 es por su buen apetito y afición por comer. "Me he quedado 'esmayao'", dijo a los camareros sobre el plato de berenjenas con verdura que le sirvió el restaurante. "Me tendría que haber llevado las 'papachas' del campo con un buen bocadillo. Lo suyo es un plato de toda la vida. Pero un plato que hay más plato que comida... ¿Eso qué es?", cuestionaba el granadino al equipo de First Dates.

"Bendito sea, aquí sí hay miga"

El restaurante estuvo atento a las peticiones del tiktoker y le trajo otro manjar del estilo de las comidas que sube en esta plataforma. Cuando le trajeron un bocadillo de tortilla de grandes dimensiones, no tardó en mostrar su excitación. "Bendito sea, aquí sí hay miga", soltó. Tampoco faltó su habitual repertorio de frases que todos sus seguidores escuchan una y otra vez. "Buenísimo", dijo antes de ponerse una gran cantidad de mayonesa en la boca directamente del bote o "al corte", como lo llama él. "Con todas las comidas, me pego mi 'churretazo' de mayonesa", explicaba más tarde.

Patica1999 confesó que nunca había tenido pareja y que siempre ha estado "soltero y entero". "Yo no entiendo porque no tiene pareja, porque es apañado, trabajador, es gracioso, es buena persona", se preguntaba Noelia, su cita procedente de Écija. El cacineño tampoco escondió su virginidad, asegurando que "no ha surgido y prefiero esperar".

El tiktoker también aprovechó para explicar el significado de su apodo. Se trata del mote de toda su familia en Cacín, pues su padre se cayó del tractor cuando recogía habas, se rompió la pierna y el mote de 'Patica' quedó ya para todos sus parientes.

En la decisión final, Patica, acompañado de su gran bocadillo de tortilla, aseguró finalmente que Noelia no era su tipo. "No tendría una segunda cita contigo, no eres el prototipo que a mi me gusta, pero quedamos tan amigos y tan bien. Y 'pa'lante'", le dijo a su cita. El granadino, al que le hubiese gustado comer algo más, se fue con su bocadillo a casa, aunque sin encontrar todavía el amor.