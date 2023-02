'Patica1999', el tiktoker rural granadino con más de un millón de seguidores: "Yo soy así y no cambiaré por un apodo"

"Buenas noches, mi gente del TikTok". Esas son las primeras palabras de cada vídeo en esta plataforma de José Ángel Peregrina, un joven agricultor del municipio granadino de Cacín. Más conocido como 'Patica1999', se ha ganado al público explicando su día a día y publicando las comidas de su madre en las redes sociales. Actualmente supera el millón de seguidores en TikTok y cuenta para GranadaDigital cómo lo ha conseguido.

La idea de los vídeos, como el propio José Ángel, es sencilla y humilde. En la mayoría de ellos, muestra a sus seguidores sus comidas y cenas diarias. "Que viva la comida", "qué lustre" o "buenísimo" son algunas de sus frases recurrentes para mostrar los platos que consume, siempre acompañados de "un poco pan". Tampoco falta nunca el aceite procedente de Luque (Córdoba), al que promociona por ser amigos suyos, y su dosis de refresco de limón Freeway, a la que califica como "fresquita" y "siempre operativa". Frases que han calado en sus seguidores y que crean un personaje muy carismático en las redes.

Sus publicaciones suelen tener una estructura parecida. Simplemente muestra lo que va a comer en ese día. Por eso, a veces incluso él se cuestiona qué es lo que hace que la gente quiera seguir viendo sus vídeos. "Me pregunto por qué todos los días desde hace dos años que subo vídeos a la plataforma la gente no se cansa de verme un día y otro día… Yo tampoco me lo explico que tendrá eso para que la gente esté ahí", asegura. Mostrarse tal y como es, de una forma simple y enseñar algo tan normal como una comida y una cena, es quizá una de las claves de su éxito.

Según explica 'Patica1999' y al contrario de lo que muchos piensan, TikTok le genera de momento ingresos escasos. Por eso, trabaja por las mañanas en el campo como agricultor. "La gente cree que con eso ya eres rico y que no tienes que trabajar, pero ni mucho menos. No vivo de esto, lo hago por hobby. Yo tengo mi trabajo del día a día y no estoy sentado en una oficina, le estoy pegando palos a un olivo", comenta.

Tener más de un millón de seguidores y ser una de las caras más reconocidas cuando uno hace "scroll" en TikTok también provoca que la gente te conozca y te pare por la calle. José Ángel asegura que eso en ocasiones le da vergüenza, porque en sus vídeos está solo. "No es lo mismo que estar en casa con mis padres y tener el móvil delante a llegar a un sitio y que la gente te quiera saludar. Te deja un poco cortado, porque no lo vives ni lo ves hasta el momento que estás ahí. Yo cuando grabo estoy solo, pero cuando salgo está toda la gente enganchada", explica. Sin embargo, también se muestra feliz porque puede ser una oportunidad de "conocer gente nueva y amigos nuevos".

Los orígenes de su popularidad en las redes

'Patica1999' lleva casi dos años publicando vídeos en TikTok. Según cuenta, lo que le hizo viralizarse fue de pura casualidad. Corría el fin de la cuarentena de la pandemia por Covid-19, cuando ya se podía salir a la calle. "Estaba en casa de mi abuelo con mi prima, una amiga y yo. Llegó la hora de cenar y pedimos unos kebabs. En el momento de comerlos le dije a mi prima que me grabase, que iba a subir un vídeo al TikTok. Lo grabé y lo subí esa noche sobre las diez y media o las once. Cuando me levanté por la mañana tenía 600.000 o 700.000 visitas", explica.

A raíz de eso, decidió continuar mostrando su vida, tanto el trabajo que realizaba en el campo como sus comidas y cenas. Por eso, cuando llega al mediodía, saca el móvil y empieza a grabar antes de comer. "Como yo digo, le doy al ‘botonazo’ y grabo, hago mi saludo y lo subo al momento", explica con una sencillez impropia de quien tiene más de un millón de seguidores.

Enseñando las cosas tal y como son

Si por algo ha destacado 'Patica1999' es que no es como los demás tiktokers. Sus publicaciones muestran las situaciones tal y como son, que pueden hacer reír, pero que son sencillas. "A la gente le gustan los vídeos por como soy y me comporto. Es lo que hay y es la pura realidad, no tengo porque esconderme de algo sin ser nadie. Somos quien somos y venimos de donde venimos", manifiesta.

A la gente que quiere subir vídeos con éxito, le aconseja que "tienes que ser tú mismo y hacerlo a tu forma y a tu manera. Yo soy yo y no voy a cambiar por un apodo para parecerme a nadie. Como siempre y ya está", se sincera. Valora el hecho de comportarse en las redes sociales de la misma forma que en la realidad. "Es importante eso, porque comportarse de una forma y luego de otra en las redes sociales… La gente diría: “este tío es un máquina en las redes y en la realidad es otra cosa”, cuenta.

Con esta sencillez, José Ángel asegura que sus perspectivas de futuro en las redes no son hacer cosas muy distintas de las que hace. "A día de hoy voy a seguir subiendo mis vídeos, y si llegan a algo bienvenido sea, siempre y cuando yo lo vea bien. Pero yo haré mis grabaciones y lo tenga que venir, que venga", asegura. Es consciente de dónde está y de que su éxito puede ser pasajero. "Puedes subir un vídeo hoy y tener un millón de visitas, y de la misma forma subir mañana otro y que no lo vea nadie", afirma. De momento, se ha ganado a los usuarios de TikTok con su carisma y sus comidas.