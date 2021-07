El Teatro Alhambra programa 35 espectáculos con tres estrenos absolutos para la nueva temporada

El Teatro Alhambra ha programado para la nueva temporada 35 espectáculos que pasarán por el escenario, 24 son de compañías andaluzas, incluidos los que se programan en el ciclo Flamenco Viene del Sur, y entre ellos habrá tres estrenos absolutos, según ha informado este martes la secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura, Mar Sánchez Estrella.

La nueva temporada del Teatro Alhambra comienza a finales de octubre y finaliza en abril para dar paso al tradicional Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual. La primera propuesta es la obra ‘Principiantes’ (De qué hablamos cuando hablamos de amor) con la compañía de Andrés Lima, los días 22 y 23 de octubre.

Otro grande de la escena andaluza, Ángel Calvente con su compañía Espejo Negro representarán ‘Cris, pequeña valiente’, los días 29 y 30 de octubre para público general y matinales para centros escolares. Noviembre comienza fuerte con Malaje Solo y la obra ‘Cave Camen?’, que también se ofertará a colegios e institutos.

Otra compañía imprescindible es La Zaranda que junto a Teatro Inestable de ninguna parte representará ‘La batalla de los ausentes’ los días 3 y 4 de diciembre. Es una obra escrita por Eusebio Calonge sobre tres viejos soldados que reviven una guerra lejana para realizar una sátira del poder, mientras se entregan a la fe como acto de resistencia.

El fin de semana del 10 y 11 le toca el turno a Daniel J. Meyer con Montse Rodríguez y Lluis Febrer con A. K. A (Also Known As) que relata la historia A ritmo de hip-hop, de un joven en escena nos cuenta su primera historia de amor. Su primera relación sexual y cómo los prejuicios ajenos consiguen hacernos cuestionar nuestra propia identidad. Cuenta con varios premios MAX.

La programación se retoma el 14 de enero con la compañía de Juan Carlos Rubio que, en esta ocasión, opta por un planteamiento de dirección simple y juguetón: un grupo de 5 fabulosos actores nos van a contar Seda. El mes se completa con Alex Rigola con ’23F. Anatomía de un instante’ 28 y 29.

Febrero estará dedicado por entero al teatro. El 4 y 5 de febrero Pablo Rosal con la compañía Teatro del Barrio ponen en escena ‘Los que hablan’, mientras que el 11 y 12, será Selu Nieto con Teatro a la Plancha los que representen ‘En la nube’. La visión de Pérez Galdós sobre una figura tan controvertida como ‘Torquemada’ es la apuesta de J.C. Pérez de la Fuente y Bravo Teatro para el 18 y 19. El mes lo cierra un grande de dramaturgia como es Ricardo Iniesta con su compañía Atalaya que con la obra ‘Elecktra.25’.

Marzo llega con teatro clown los días 4 y 5 con una versión de la obra ‘El diablo cojuelo’, del Premio Nacional de Teatro 2007, Juan Mayorga representada por Rhum&Cía y Gestual y de máscaras el 18 y 19 con Marie de Jongh Teatroa y el montaje ‘Ama. La terrible belleza’ que obtuvo en 2017 el Premio Max al mejor espectáculo Infantil y Familiar. También para niños de entre 6 y 12 años es ‘Debajo del tejado’ de Pata Teatro que podrá verse el 24 de marzo para finalizar el mes con ‘Justo a tiempo’, de Los Síndrome, el 26 y 27.

Abril comienza con otro grande de la escena, Paco de la Zaranda, que junto al dramturgo Eusebio Calonge y la compañía La extinta poética pondrán en escena ‘Convertiste mi luto en danza’.

Danza

Noviembre y diciembre llenarán el espacio escénico de calle Molinos de danza, que comienza con un estreno absoluto en colaboración con el Teatro Central con la artista Isabel Vázquez y el espectáculo ‘Archipiélago de los desastres’, el 12 y 13 de noviembre, mientras que el 17 serán los belgas NeedCompany con el montaje ‘Billy’s violence’ en el que participan Víctor Afung Lauwers, Maarten Seghers y Jan Seghers en el que texto, artes plásticas y sintaxis del cuerpo se dan cita para ofrecer un retrato de aquello que anida en lo más profundo de la sociedad. Los días 26 y 27 la compañía de Sharon Fridman pondrá en escena ‘Dosis de Paraiso’, una exploración sobre el amor y las relaciones.

El 18 de diciembre, actúa la compañía de danza de Roser López Espinosa que trae hasta Granada ‘Trama’ su trabajo más aclamado, que es un concierto con diferentes voces, donde se entrelazan los cuerpos para trazar las partituras a través de los movimientos colectivos. DA.TE DANZA protagoniza loa programación navideña con ‘Natanan’ espectáculo que recibió el premio acercamiento a la danza a la primera infancia en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN, 2021) y que estará en cartel los días 22 y 23 más del 28 al 30 de diciembre.

Ya en enero, los días 21 y 22 actúa la bailarina y coreógrafa malagueña Luz Arcas con la compañía La Phármaco que pondrán en escena ‘Toná’una de las obras más especiales dentro de su trayectoria. El 12 y 13 de marzo, la compañía Mucha Muchacha llega al Teatro Alhambra con su espectáculo ‘Mucha Muchacha’, para tratar el tema del empoderamiento femenino. La temporada finaliza con danza y otro estreno absoluto fruto de una residencia del programa Ágora. Crea, en colaboración con el Teatro Central de David Montero y Belén Maya, que ponen en escena ‘EX. El final del simulacro’.

Centros escolares

El espacio escénico ha programado funciones para centros escolares con obras muy variadas dirigidas a diferentes edades y se aprovechará además la programación de algunos de los creadores destacados para invitarlos a impartir cursos y clases magistrales en las que se produzca un intercambio de métodos de trabajo como enriquecimiento mutuo.

Está previsto un taller de danza que la coreógrafa y bailarina catalana Roser López Espinosa impartirá durante los días previos a su estreno, que será el 18 de diciembre.

Asimismo, se retomarán las actividades paralelas entre las que destacan la Escuela de espectadores, que se volverá a poner en marcha si la situación sanitaria lo consiente, lo que permitiría al finalizar los espectáculos, encuentros entre artistas y espectadores para debatir sobre las propuestas escénicas presentadas.