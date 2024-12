La suerte vuelve a sonreír al Covirán en una jornada de sorpresas y máxima igualdad

Nuevo fin de semana redondo para el Covirán Granada. La victoria de los rojinegros ante Río Breogán este pasado sábado ya sentaba las bases del que podía ser un fin de semana muy satisfactorio para los de Pablo Pin. Con el triunfo en tierras lucenses no solo se consiguió derrotar al tercer rival directo por la permanencia al que se enfrentaban, sino que se aseguraban acabar la jornada fuera del descenso. Los resultados del resto de enfrentamientos de la Jornada 9 hicieron el resto.

Bàsquet Girona cayó ante MoraBanc Andorra por 85 a 98, quedando así el conjunto de Fotis Katsikaris, junto a Río Breogán, como únicos equipos con dos victorias en su casillero al término de la jornada. Andorra por su parte escala hasta la undécima posición con cuatro triunfos.

Fin de semana de duelos apretados en la Liga Endesa como el que firmaron Hiopos Lleida y Leyma Coruña. Los dos recién ascendidos ofrecieron a todos los aficionados a este deporte un partido de infarto y de máxima igualdad que se resolvió en la prórroga con la victoria de los coruñeses, sumando así su primer triunfo lejos del Coliseum (101-106). En clave rojinegra, Coruña alcanza a Covirán Granada, pero queda por debajo en la tabla al tener los de Pablo Pin el average ganado por el momento. Además, iguala el balance de Hiopos Lleida con 3 triunfos y 6 derrotas, entrando así de lleno en la lucha con un rival que se le escapó en la tabla semanas atrás.

En ese mismo balance se encuentran, sorprendentemente, Baskonia y Bilbao Basket. Los de Pablo Laso no dan con la tecla en la ACB. Valencia Basket asaltó el Buesa Arena en una exhibición de un baloncesto brillante. Con el 91 a 116, los vascos caen a la décimo cuarta posición, justo por debajo de Covirán Granada. Recordar que Baskonia visitará el Palacio de Deportes el próximo 15 de diciembre.

Por su parte, Bilbao Basket sumó su tercera derrota consecutiva tras caer ante Casademont Zaragoza por 82 a 71. Los maños escalan así hasta la novena posición, empatando a cinco triunfos con UCAM Murcia, Joventut, Barcelona y Manresa.

Fin de semana de sorpresas y de asaltos a los grandes de la competición. En el derbi catalán entre BAXI Manresa y Barcelona, los de Diego Ocampo arrollaron a los culés con un Dani Pérez estelar para sumar su quinta victoria en el Nou Congost por 85 a 72. Además, el Real Madrid no pudo cerrar la semana con una dinámica ascendente. El triunfo en Euroliga en el Clásico no se replicó en el Olimpic. Joventut Badalona se llevó una sufrida victoria por 80 a 76 que los coloca, por average, en el último puesto que da acceso a la Copa del Rey. Los blancos quedan en cuarta posición empatados con Tenerife y Valencia Basket. Además, queda fuera de los ocho primeros clasificados UCAM Murcia que no encontró respuestas ante un Gran Canaria demoledor y que venció por 63 a 83.

El gran duelo del fin de semana, que enfrentaba a Unicaja y La Laguna Tenerife en la lucha por el liderato se quedó en tierras malagueñas. De hasta 15 puntos llegó a ir ganando el conjunto de Txus Vidorreta, pero el plan de Ibon Navarro es casi siempre infalible. 84 a 81 para los cajistas y, nuevamente, líderes en solitario de una ACB que está que arde y que promete ser más apretada que nunca.