El PSOE reclama alumbrado para el carril de la muralla Alberzana y el entorno de la calle Zulema

El grupo municipal socialista en Granada ha realizado una visita al Albaicín, donde ha denunciado junto a la asociación de vecinos del barrio la necesidad de una intervención urgente en el carril de la Muralla de la Alberzana y la calle Zulema.

El concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez, considera que esta zona está “carente de alumbrado público, lo que genera situaciones de inseguridad para los vecinos y vecinas de la zona”. Junto a él ha comparecido la presidenta de la asociación de vecinos, Margarita Marín. El edil ha detallado que este carril y la calle Zulema tuvieron una intervención, “pero no se acometió el alumbrado público, dejando una preinstalación que está a expensas de que el Ayuntamiento actúe”.

Al respecto, Ibáñez ha asegurado que esta situación se convierte en un problema de accesibilidad para los vecinos que a diario transitan por la zona. “Todo lo que afecte a la visita turística del barrio de Albaicín está bien cuidado, está bien planteado, está bien mantenido; todo lo que afecta a la habitabilidad del barrio empieza a generar problemas o, al menos, directamente causa desidia en el gobierno del PP”, ha criticado.

El socialista ha avanzado que planteará este asunto en la Junta Municipal de Distrito. “Debemos enfocar el trabajo que se haga en el Albaicín siempre de cara a los vecinos y a las vecinas, priorizando sus necesidades y dando respuesta, en este caso priorizando el alumbrado público en viales del casco urbano que en pleno siglo XXI carecen de puntos de luz”, ha resaltado.

Margarita Marín, presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, ha reiterado la denuncia y ha criticado que “el carril está inacabado, tenemos la arqueta, pero no hay luz”. Al respecto, ha vuelto a reivindicar la habitabilidad del Albaicín y que se dé prioridad a los vecinos, al tiempo que ha recordado que “aquí hay gente que vive cerca pero no tiene garantizados los servicios esenciales. Siempre reivindicamos que nuestros vecinos puedan vivir tranquilos, seguros y en condiciones como cualquier otro ciudadano de la ciudad, algo que en esta zona del Albaicín no se cumple y no está garantizado”.