Escribá: "Me equivoqué al tomar alguna decisión en Almería"

La derrota del Granada en Almería todavía ronda la cabeza de Fran Escribá, sin demasiado tiempo para digerirla antes de otro duelo, en este caso de Copa, contra el Zaragoza. "Creemos que el planteamiento fue el correcto. Prueba de ello es que durante esa primera hora de partido dominamos el juego y se jugó a lo que quisimos nosotros, pero sí que es cierto que luego, principalmente, yo me equivoqué al tomar alguna decisión. Eso lo tengo claro. El equipo requería algún otro tipo de cambio", ha reconocido en rueda de prensa el técnico rojiblanco, quien ha abundado en la autocrítica tras perder el sábado. "Hacemos una doble lectura", ha matizado, aunque con la idea asentada de que "no te puedes quedar ahí". "Tienes que pensar que mañana tenemos otro partido que para nosotros es importante", ha focalizado la atención.

El entrenador del Granada ha reconocido que sus jugadores salieron "decepcionados". "Nos quedamos con que hicimos cosas muy bien durante la primera hora de partido y luego hicimos cosas muy mal durante la última hora y media. Por eso perdimos", ha sintetizado, si bien seguidamente ha puntualizado que "el equipo demostró que si está bien, puede ganar a cualquier rival". "Uno toma constantemente decisiones y a veces acierta. En ese mismo partido uno cree que fue un acierto la elección de jugadores y el sistema, pero es verdad que cuando el equipo requería otros cambios elegimos algunos que no ayudaron. No por los chicos, sino porque no era el cambio que pedía el encuentro", ha ahondado. "Ellos apretaron muy bien, son muy buen equipo. El resultado les llevó a asumir esos riesgos en ataque que nos obligaron a defender demasiado atrás, pero desde fuera podríamos haber hecho algo más para pasar esa situación de otra forma", ha explicado.

"No soy de los que se esconde ni de los que va delante cuando las cosas van bien. Yo pensé que con el cambio de jugadores, con el mismo sistema, podíamos parar lo que estaba ocurriendo. No lo conseguimos. Fue culpa mía porque lo que pedía el partido a esas alturas era otro tipo de cosas, probablemente sacar a un tercer central", ha admitido, aunque también ha aclarado que su lectura "no habría cambiado" si el Almería no hubiera llegado a remontar. "Estaría más contento, pero pensaría que me equivoqué", ha incidido.

Rival conocido

Pero la mentalidad rojiblanca ya se sitúa sobre La Romareda, donde se reencontrará con un rival que conoce y que ya le derrotó hace un mes. "Evidentemente, no podemos empezar el partido como lo hicimos aquel día, que fue un inicio terrible. Hay que estar muy concentrados. Los dos equipos cambiaremos cosas, con lo cual algunas nos van a servir porque todos los equipos tenemos nuestros mecanismo, pero otros no", ha señalado, antes de subrayar que "si algo tiene la Copa a diferencia de la Liga es que los errores te dejan fuera de la competición". "Nosotros queremos seguir, así que nuestra idea es ir con todo, intentar ganar y seguir en la competición, que es lo que nos ilusiona", ha subrayado.

Escribá ha lamentado la falta de margen para ensayar la cita. "Sabíamos que no íbamos a tener tiempo para prepararlo bien. Nos basamos en que es un equipo al que nos enfrentamos hace poco, que conocemos bien", se ha encogido, a lo que ha añadido que el Zaragoza "es un rival que te exige desde el minuto uno". "Aquel encuentro nos sirve para saber que es un equipo con muy buena plantilla y que, con independencia de ciertas posiciones, nos vamos a encontrar a un adversario muy difícil", ha alargado.

El técnico hará rotaciones y en esta rueda de relevos puede entrar Loïc Williams. "La idea es que ya dispute algunos minutos. Lo que no sabemos aún es si todo el partido puede ser mucho, si va a jugar de inicio y luego pensamos en quitarlo… A lo mejor va de inicio y aguanta bien. También depende. Es una Copa y podemos encontrarnos con una prórroga", ha detallado el valenciano, quien ha hecho hincapié en que el defensa "está bien". "Hizo una buena recuperación, lo vimos ya disponible y desde luego, si no de inicio, en algún momento del partido va a tener minutos", ha aseverado. No jugarán, en cambio, Lucas Boyé ni Ignasi Miquel, todavía aquejados de sendas dolencias. "Están evolucionando bien, vamos a ver en los próximos días hacia dónde van, pero para mañana no", ha afirmado.

Por último, ante el runrún suscitado por la derrota en Almería, Escribá ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la hinchada. "Cuando llegue el momento, y se verá, estaremos donde queremos estar. No tengo ninguna duda. Estoy seguro de que en Almería, donde ahora están contentos, estaban pensando hace dos meses que este año sería un desastre", ha recordado. "Nuestra lucha es intentar ganar el siguiente partido y tratar de ganar más adeptos a la causa", ha zanjado.