Play Granada da el pistoletazo de salida con un coloquio sobre 'Deporte y Comunicación'

El festival Play Granada ya es una realidad. En la mañana de este miércoles 23 de abril la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de Granada ha acogido el coloquio que ha supuesto el pistoletazo de salida a la primera edición de este evento en el que cine y deporte se dan la mano para traer a la ciudad una nueva propuesta cultural.

La inauguración oficial del festival creado por el periodista de Ideal, esRadio y Movistar+, José Manuel Puertas, y por el director del Festival de Jóvenes Realizadores, Antonio Miguel Arenas tendrá lugar en la tarde de este miércoles en el Teatro Isabel la Católica, un encuentro que contará con la actuación de la Banda Municipal de Granada, alfombra roja, photocall y, como plato fuerte, el estreno en España de la película 'Drazen', reciente producción croata sobre la gran leyenda del baloncesto yugoslavo. Para abrir boca, el festival ha contado con tres grandes representantes del deporte nacional como protagonistas del coloquio 'Deporte y comunicación'.

El periodista y narrador de Movistar+, Fran Fermoso, ha actuado como maestro de ceremonias en una mesa redonda en la que ha estado acompañado por la árbitro de rugby Alhambra Nievas y Ángel David Rodríguez de Eurosport para tratar en profundidad los entresijos de la comunicación deportiva desde el punto de vista de dos referentes que, por su dilatada experiencia, ahora muestran una nueva faceta frente a las cámaras.

Ángel David Rodríguez hizo especial hincapié en la "falta de preparación" que encontraban los deportistas en "temas de comunicación. No éramos conscientes de lo que suponía tener un micro delante como oportunidad", algo que ha cambiado radicalmente pues los deportistas están cada vez más preparados para mostrar ante los medios lo que ellos realmente quieren transmitir. El atleta y la árbitro han explicado a los presentes la importancia de mantener una buena relación con los medios de comunicación, además de "no decir nunca que no a una entrevista" pues siempre se trata de una ventana abierta a una mayor visibilidad.

En este afán por conseguir una mayor repercusión, los invitados a este primer coloquio de Play Granada también han enfatizado en la necesidad de mostrar un lado más personal, algo cada vez más habitual con producciones como el documental de Carlos Alcaraz. Una mesa redonda en la que los asistentes no solo han podido saborear el primer bocado de lo que será este festival, sino que también ha mostrado una versión más desconocida de deportistas como Alhambra Nievas o Ángel David Rodríguez que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos para seguir vinculados al mundo del deporte desde la vía de la comunicación y, sobre todo, para trasmitir a otros la pasión que ellos sienten por sus disciplinas. Esta no será la única mesa redonda que se produzca en los próximos días. José Manuel Ruiz encabezará otro coloquio dedicado al deporte paralímpico. Además, se celebrarán presentaciones de libros y conferencias en distintas librerías del centro y espacios universitarios. Entre los nombres destacados, figura Sebastián Álvaro, quien presentará su último libro ‘Mis Montañas’ y compartirá su experiencia como divulgador del alpinismo.

Programación de Play Granada

Con el pistoletazo de salida de Play Granada, que contará también con la entrega del Premio de Honor 'Toño Santos' a Saúl Craviotto dará comienzo una amplia programación en la que cine y deporte serán los protagonistas. En la sección de cortometrajes, que se realizará en el Palacio de los Condes de Gabia, se proyectará una selección de piezas internacionales de ficción y documental centradas en el deporte. El jurado estará compuesto por Carlos Marañón, director de Cinemanía, Manolo Oña, periodista y Alhambra Nievas, árbitra internacional de rugby. Se concederán dos galardones: un premio de 1.000 euros al mejor cortometraje y el premio del público.

La muestra de largometrajes documentales contará cada noche con un gran estreno acompañado de alfombra roja, invitados especiales y coloquio posterior con los creadores y protagonistas. Además, se celebrará una charla en torno a la película 'Evasión o Victoria', con la participación de Carlos Marañón, autor de ‘Un partido de leyenda’, y Pepe Gálvez, autor de ‘El partido de la muerte’.

Play Granada incluirá también un gran componente educativo, con actividades diseñadas para centros escolares y clubes deportivos. Entre ellas, destaca la proyección del documental ‘Shooting for Mirza’, con la presencia del director Juan Gautier y Juan Antonio Corbalán, productor de la cinta.