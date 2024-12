La implicación colectiva como punto diferencial

Meritorio y sanador triunfo del Covirán Granada este pasado sábado en el Pazo Dos Deportes. La victoria de los rojinegros ante Río Breogán despeja el mar de dudas que se cernía sobre la plantilla dirigida por Pablo Pin y, sobre todo, en torno a varios nombres propios que la configuran y que en esta jornada se han redimido de cualquier error del pasado.

Los granadinos necesitaban una victoria solvente y con clara superioridad para demostrar que el trabajo realizado hasta el momento tendría sus frutos más pronto que tarde. Vencer a Coruña fue un punto de partida, pero el resultado de este sábado demuestra que este Covirán Granada aun tiene mucho que decir en la lucha por la permanencia. Pero, para ello necesita del aporte de todos sus efectivos.

Si algo tienen en común las victorias ante Girona, Coruña y Breogán, especialmente las dos que se han producido lejos del Palacio de Deportes, es que todos los jugadores dieron su máximo para hacer del juego colectivo una apisonadora. "Hemos jugado un baloncesto realmente bueno tanto en ataque como en defensa, compartiendo bien el balón y jugando duro", señalaba Pablo Pin tras el duelo en el Pazo.

El técnico rojinegro resaltó en varias ocasiones la importancia que tuvo para el desenlace positivo del encuentro el hecho de que todos sus jugadores aportasen. "A nivel de trabajo colectivo el equipo ha estado muy bien. En el rebote, por ejemplo, hemos aportado todos. Scott Bamforth ha cogido cuatro rebotes. Los puntos de la segunda unidad los ganas con un Scott que sale de banquillo y mete 24 puntos. También con Wiley que ha anotado 15. Aun así, todos los que han salido han aportado. Gian Clavell, por ejemplo, ha podido estar menos acertado en ataque, pero ha estado muy bien en defensa con Moore o Hilliard".

Reflejo en las estadísticas

En las tres victorias de Covirán Granada esta temporada, la aportación de todos los jugadores tanto en el plano ofensivo como en el defensivo ha sido en punto diferencial que acabó decantando la balanza para los granadinos. Ante Girona, todos los efectivos anotaron más de dos puntos, destacando la actuación de Amine Noua con 15 puntos, la de Bamforth y Valtonen con 12 o Vicedo con 11 puntos. El único jugador que se quedó a cero fue Agustín Ubal que apenas disfrutó de 15 segundos en pista.

Ante Coruña, mismo desempeño. Noua, Wiley y Bamforth volvieron a llevar la batuta de la anotación, pero sus compañeros aportaron su granito de arena para cosechar la segunda victoria de la temporada siendo Aurrecoechea el único que no anotó. Y ante Breogán se ha vuelta a demostrar que este equipo necesita de todos y cada uno de sus jugadores. Las estrellas o los 'salvadores' de partidos no existen. Amine Noua se mantuvo en su línea con 14 puntos, Wiley sumó 15, Valtonen y Rousselle 11 cada uno y el gran referente del duelo, Scott Bamforth que se alzó hasta los 24 puntos. Solo Sergi García y Aurrecoechea no sumaron dado que no pisaron pista.

En el plano defensivo se aprecia la misma tendencia y punto diferencial. En los tres duelos ante rivales directos, todos y cada uno de los jugadores en pista capturaron al menos un rebote, exceptuando solo a Ubal en el partido ante Girona dado su corta presencia en el partido. Este pasado sábado fueron 37 los rebotes capturados, siendo Rubén Guerrero y Amine Noua quienes se hicieron dueños de la zona con siete balones cogidos cada uno.