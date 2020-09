Soro y Kenedy ya lucen de rojiblanco horizontal

Alberto Soro y Robert Kenedy han sido presentados este miércoles como nuevos futbolistas del Granada CF. Soro llega traspasado desde el Real Madrid tras haber militado las dos últimas campañas en el Real Zaragoza para reforzar la zona de ataque rojiblanco durante las próximas cinco temporadas. El futbolista aragonés, que lucirá el dorsal 26, puede desenvolverse tanto en la mediapunta como en las bandas, por lo que puede ser un elemento muy polivalente para Diego Martínez.

Algo parecido ocurre con Robert Kenedy, pues puede ocupar ambos flancos de ataque, aunque su lugar predominante es en la izquierda. El brasileño procede del Chelsea y viene como cedido durante una temporada en la que será su segunda aventura en LaLiga después de haber jugado en el Getafe CF el curso pasado.

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Fran Sánchez, se mostraron muy ilusionados y contentos por estas dos contrataciones que llegan para “reforzar a la familia del Granada”. En el caso del ex zaragocista, la operación se desarrolló con más rapidez y no se dilató tanto en el tiempo como la del brasileño: “Llevábamos mucho tiempo trabajando esta operación y no ha sido tan rápida como nos hubiese gustado; cuando hay persistencia, normalmente las cosas terminan saliendo”, apuntaba Fernández Monterrubio en alusión a la llegada del ex azulón, que portará el 24 a la espalda.

Ilusión, confianza y trabajo en un gran club

Alberto Soro quiso transmitir ilusión y confianza en un proyecto por el que trabajará poniendo su “granito de arena” para conseguir los objetivos de un club del que espera “ser parte por muchos años. Para el de Ejea de los Caballeros, llegar al Granada es el resultado del trabajo diario para conseguir estar en “un gran club a nivel nacional que hizo una gran temporada el año pasado y que debe disfrutar del premio de estar en Europa”.

En sus primeros entrenamientos con el equipo, Soro asegura ver “muy bien a la plantilla, con las ideas claras y sabiendo cómo hay que jugar frente al Athletic”. Preguntado precisamente sobre el horario de ese partido, añadió que es algo ajeno a la plantilla y que están preparados para jugar el viernes y, “si luego no es así, cambiaremos el chip, nos adaptaremos y lo daremos todo sea cuando sea”, subrayaba.

Jesús Vallejo, también con pasado en el Bernabéu y la Romareda, le ha hablado “maravillas del club y de la ciudad”. “Desde el primer momento tenía claro que quería venir aquí, y con lo que me dijo, más todavía”, detallaba.

Contento por la oportunidad

Por su parte, Rober Kenedy se mostró “feliz y contento por la oportunidad dada; he sido muy bien recibido por todo el equipo”, manifestaba. El brasileño se definió como un jugador “zurdo, rápido, que puede jugar en las dos bandas y a quien le gusta el fútbol rápido, corto y técnico”.

Kenedy afirmó haber recibido muy buenas referencias del club y de la ciudad por parte de su compatriota Andreas Pereira, quien militó en Los Cármenes en la 2016-2017: “Me hablaron muy bien y, cuando supe que tenía la oportunidad de venir, no lo dudé; el Granada hizo el año pasado una gran temporada”.

El extremo coincidirá de nuevo con Jorge Molina, con quien ya compartió vestuario en el Getafe y del que opina que le “ayudará mucho tanto dentro como fuera del campo” para conseguir los objetivos de un Granada que “está entrenando muy bien para prepara el primer partido con trabajo diario”, concluía.