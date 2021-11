Soro: "Vine dispuesto a aportar todo lo que pueda, desde el banquillo o como titular"

Alberto Soro analizó esta mañana en rueda de prensa, tras el entrenamiento matinal con el equipo, su progresión como jugador rojiblanco y el inicio tan complicado que ha tenido el Granada CF en esta temporada. El mediapunta reconoció que "ha habido muchos cambios, pero poco a poco los hemos ido asimilando" y apuntó que "se ha visto en los últimos partidos una evolución clara". Además, el maño habló sobre su cambio de posición en el terreno de juego y recordó que lo importante para él es "aportar todo lo que pueda al equipo, ya sea desde el banquillo o como titular"

Cambio desde el principio de temporada: "Estos últimos meses ha habido muchos cambios y poco a poco lo hemos ido asimilando y en los últimos partidos se ha visto que ha habido una evolución clara. Estamos siendo más sólidos en defensa y generando más ocasiones, que al final es de lo que trata el fútbol".

Cómodo en la posición asignada por el entrenador: "Siempre he sido un jugador que he intentado adaptarme lo mejor posible a las posiciones en las que me ha tocado jugar. Si que es cierto que mi posición ideal es en la punta, pero me intento adaptar y hacerlo lo mejor que pueda desde donde sea. En los últimos partidos me he sentido muy cómodo en la banda izquierda".

Falta de continuidad en la titularidad: "Vine dispuesto a aportar en todo lo que pueda, ya sea desde el banquillo o como titular. Tengo que aprovechar las oportunidad y es verdad que este año me siento más cómodo y más integrado en el equipo. Estoy contento de ayudar siempre que pueda".

Próximo encuentro contra el Espanyol: "Es un histórico de España, va a ser u partido muy complicado y creo que jugando nuestras bazas e intentando anularlos arriba podremos conseguir la victoria y estamos seguros de que será así. Tienen jugadores con muchísima calidad que se asocian muy bien".

Liberación por la victoria: "A pesar de haber pasado malos momentos, este grupo siempre ha estado unido tanto dentro como fuera del campo. Sabemos cuando hacemos las cosas bien y cuando no, a partir de ahí solo queda mejorar día a día".

Lesión de Luis Milla: "Sabemos que es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que sea lo menos posible su lesión. Lo ayudaremos en todo lo que podamos".

Progresión en la máxima categoría: "Estoy encantado de estar aquí. Sé que no se me va a regalar nada e intento ser yo mismo cuando salgo al campo, ayudar a los compañeros y aprovechar todas las oportunidades".

Pitos de la afición hacia el entrenador: "Sabemos cuál es nuestra profesión y la gente puede opinar lo que quiera. Esta afición se merece lo mejor e intentamos dar todo lo que tenemos en el campo para que se lleven una alegría".

Cambio de Diego Martínez a Robert Moreno: "He venido aquí porque soy joven, me queda mucho por aprender e intento empaparme de cada persona que me ayuda en el fútbol, ya no solo del entrenador, sino también de mis compañeros".