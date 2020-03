Sole Giménez o Efecto Pasillo destacan en la agenda musical de Granada esta semana

La agenda musical en Granada en esta primera semana del mes de marzo viene cargada de actuaciones de diferentes estilos. Entre ellas destacan la de la cantante Sole Giménez, quien ofrecerá un concierto especial con motivo del Día de la Mujer este sábado 7 de marzo, y la del grupo canario Efecto Pasillo, que también ofrecerá su concierto el sábado. Una semana más, GranadaDigital hace un repaso a la agenda de conciertos en colaboración con conciertosengranada.com.

Este lunes 2 de marzo, el teatro Alhambra acoge el ciclo ‘Flamenco viene del Sur’, que ofrecerá la actuación de ‘Pansequito’, a las 21:00 horas. También este lunes, el músico madrileño afincado en Granada Nath Fogerty actuará en Lemon Rock, a las 22:15 horas. El martes también habrá otro concierto en Lemon Rock de Mississippi Martínez, a las 22:30 horas, mientras que la otra actuación musical del día en Granada será la de Hit the Rock en La Gramola Karaoke, a las 22:30 horas.

Amparo Sánchez llegará el miércoles al teatro Isabel la Católica para comenzar su gira ‘Hermana y Cantaora’, su aventura más flamenca. El concierto será a las 19:30 horas. Además, Ángel Frostik actuará en Lemon Rock, a las 21:30 horas, y MyMonkey Ettore hará lo propio en La Loca de Gandoca, a las 22:00 horas.

Mundo Divino, un proyecto integrado por los artistas María del Tango y Carlos ‘El Calimbero’ (El Bicho, Candelaria) llegará el jueves 5 de marzo a Boogaclub, a las 21:00 horas. La actuación del día en Lemon Rock será la de Guillermo Crovetto, a las 21:30 horas. Además, el jueves actuará María de Juan en Planta Baja, a partir de las 22:00 horas. La cantante llega con la gira de presentación de su disco ‘24/7’, con un concierto en el que irá vestida por la diseñadora granadina Pilar Dalbat.

El viernes habrá más actuaciones musicales en Granada de diferentes estilos. El rock and roll de Lie Detectors llegará a Lemon Rock a partir de las 18:00 horas. El hip-hop de La Zowi será ofrecido en la Sala El Tren, a las 21:30 horas. Además, los cantautores David R. Valeiras y Fulanita Letal ofrecerán un concierto en La Tertulia a las 22:00 horas. Un grupo veterano como No me pises que llevo chanclas actuará en la Sala Aliatar, a las 22:00 horas. También el viernes habrá música de mestizaje y fusión con Ketekalles + Oh my Rita! en la Sala Planta Baja, a las 22:00 horas. Y el Rocknrolla acogerá el Her Music Fest, también a partir de las 22:00 horas.

La agenda musical del sábado también es variada. Habrá un tributo a Queen a cargo de Queen Acoustic en la sala Planta Baja, a las 18:00 horas, y otro llamado Rhapsody of Queen, en el Palacio de Congresos, a las 20:30 horas. Además, se celebrará el ‘Primavera Flamenca Festival’ en Churriana de la Vega, con las actuaciones de Ketama, José Mercé, Nani Cortés y Kiki Morente.

El plato fuerte del sábado será el concierto especial que ofrecerá Sole Giménez con motivo del Día de la Mujer. El Auditorio Manuel de Falla acogerá ‘Mujeres de Música’, una propuesta en la que la artista interpretará temas míticos de autoras como Violeta Parra, Chabuca Granda, Rozalén, Cecilia o Mari Trini. También destaca el sábado el concierto del grupo canario Efecto Pasillo, en Mae West, a partir de las 23:00 horas.

El sábado actuarán también León Benavente, en la Industrial Copera; Ricardo Contigo, en La Tertulia; Sienna, en Rocknrolla; Costamarte, en Zeppelin Pub de La Zubia; The Buzz Lovers, con un tributo a Nirvana y The Rebels, en la sala Planta Baja; Maniatica y Embragues en Boogaclub.

Para finalizar la semana, el domingo 8 de marzo habrá una actuación de Paco Chica en Lemon Rock, a partir de las 18:00 horas. Y una sesión de jazz en Boogaclub, con entrada libre, a las 23:00 horas.