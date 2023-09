¿Es necesario hacer seguro a los perros? La OCU aclara todos los detalles de la nueva Ley de Bienestar Animal

La nueva Ley de Bienestar Animal entra en vigor el próximo 29 de septiembre y existen todavía muchos aspectos por definir. Con ello, surgen dudas en los ciudadanos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha propuesto por ello responder a una de las preguntas más frecuentes que han aparecido sobre el nuevo texto: ¿es necesario que los perros tengan un seguro?

La OCU puntualiza que la Ley de Bienestar Animal implica varias novedades, pero que algunas de ellas no se consumarán hasta que quede aprobado el reglamento que desarrolla la ley. "Consideramos que falta claridad sobre esta medida del seguro obligatorio para perros e instamos a que se concrete cuanto antes el desarrollo de la norma", indica la institución, que define esta como "la medida estrella" de la nueva norma.

Todos los dueños de perros deben hacer un seguro de responsabilidad civil a sus mascotas, sin importar la raza o el tamaño. La ley señala que este seguro sería obligatorio a partir del 29 de septiembre, pero el reglamento no ha llegado a tiempo, por lo que esta obligación "ha quedado por completo en suspenso hasta su publicación".

A quienes ya contrataron un seguro de responsabilidad civil para sus perros, la OCU aconseja mantenerlo. Lo considera recomendable por si la mascota genera daños o perjuicios a otras personas, animales o cosas. "Si hay lesiones físicas, esa indemnización puede ser muy alta y dejar tu patrimonio temblando", apunta. "Hasta ahora, el seguro solo era obligatorio y sigue siéndolo en tanto no cambien las cosas para cualquier perro de raza potencialmente peligrosa y para los dueños de perros de Madrid y el País Vasco", algo que se extenderá a todas las personas que tengan un perro en cuanto se desarrolle el nuevo reglamento.

"El seguro tendrá que cubrir los daños que cause el perro independientemente de quién sea su responsable en ese momento. Por ejemplo, si tus padres o un paseador de perros sacan tu perro a la calle, el seguro tendrá que cubrirles a ellos también, si el perro causa daños mientras esté a su cargo", agrega, para seguidamente puntualizar que "no valdrá cualquiera". "De momento, es posible que ya tengas cobertura gracias a las garantías de responsabilidad civil privada o familiar que suelen incluir los seguros del hogar, o incluso puede que cuentes con un seguro específico de resposabilidad civil. En cuanto la responsabilidad civil por los perros empiece cubrirse con un seguro obligatorio, esa parte de los seguros voluntarios 'decaerá', quedará inactivada. Puede seguir funcionando para otras mascotas no obligadas a tener seguro (por ejemplo, un gato), pero no para los perros", abunda.

Por ello, invita a estar atentos hasta que se publique el reglamento y no confiarse. Algunas aseguradoras están emitiendo un suplemento de contrato, sin coste y a petición de los clientes, aclarando que siguen cubiertos los perros de la familia, para evitar problemas. La OCU recomienda dirigirse a la aseguradora de hogar o de responsabilidad civil para pedir esta adaptación provisional mediante un suplemento.

"La decisión de retrasar la obligatoriedad de esta medida genera confusión sobre el alcance de la cobertura del seguro de responsabilidad civil para perros, Por eso pedimos que, por el bien de todos, el reglamento se concrete lo antes posible. Creemos que debe igualarse el capital de responsabilidad civil de un perro al del seguro de un automóvil (en la norma estatal para razas potencialmente peligrosas, solo se exige un mínimo de 120.000 euros). También debe concretarse cuanto antes la lista de animales que pueden ser considerados mascotas, la periodicidad y el tipo de cuidados veterinarios o las condiciones del curso para los dueños de los nueve millones de perros registrados en nuestro país", valora.