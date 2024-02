El sinhogarismo en Granada experimenta un leve descenso de un 5%

El sinhogarismo ha crecido en toda España debido a la crisis económica, que ha provocado que muchas personas tengan que vivir en la calle por la falta de recursos. Un total de 28.552 personas sin hogar fueron usuarias de centros asistenciales de alojamiento, según los últimos datos de la Encuesta de Personas Sin Hogar del INE de 2022. Sin embargo, en Granada capital ha disminuido ligeramente el número de personas sin hogar, concretamente un 5%, según los datos recabados por Cruz Roja Granada. Aunque no existe un censo de personas sin hogar en Granada, porque muchas de ellas son itinerantes y reacias a ofrecer datos, Cruz Roja y otros actores sociales calculan que hay “unas 380 personas sin hogar en Granada capital”, según comenta Francisco Moreno, técnico de la Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja en Granada.

La organización humanitaria dispone de una unidad móvil que ofrece atención individual para las personas sin hogar y que se encarga de buscar a quienes necesitan ayuda en la calle, especialmente en las épocas en las que hace más frío, cuando sale todas las noches. “Vamos a ver a las personas sin hogar en el lugar donde están pernoctando y a hacerles un seguimiento. Cruz Roja lo que hace es un primer contacto, una primera asistencia básica y vemos las necesidades para hacer las derivaciones pertinentes, tanto a una atención más integral por parte de Cruz Roja a personas sin hogar, que empezamos a trabajarla desde nuestra propia oficina, o bien derivamos al resto de recursos que están en red o al propio Ayuntamiento de Granada”, explica Francisco Moreno.

La labor de esta unidad de Cruz Roja en la época invernal es “tratar de intentar llegar a todas esas personas en los puntos donde están, hacerles un seguimiento y reforzar un poquito las derivaciones a recursos existentes de pernocta, entrega de alimentos, de bebidas calientes, de ropa térmica, mantas y sacos de dormir".

Este invierno no está siendo tan duro en lo que a temperaturas se refiere para las personas sin hogar ya que no están siendo tan bajas como otros años. “Con las temperaturas muy bajas, se favorece muchas veces la búsqueda de recursos de emergencia, como son los albergues o centros de alta tolerancia. Cuando no hace tanto frío, quizá, los vemos más a pie de calle y constatan también que se lleva un poquito mejor", asegura el técnico de la Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja en Granada. Los meses de verano siempre suele haber una pequeña bajada en el número de personas sin hogar en la capital porque “hay movimiento hacia las zonas más costeras”. “Allí están más a gusto que en la capital granadina. En verano, hemos notado esa bajada porque deciden irse a la costa para paliar las altas temperaturas", apunta.

La mayoría de personas sin hogar son hombres. En Granada capital, aproximadamente un 82% de los ‘sin techo’. A nivel nacional, el porcentaje de mujeres en esta situación ha aumentado en los últimos diez años. En España, en concreto, hasta el 23,3% respecto al 19,7% del año 2012, año en el que se recogió la anterior muestra. En Granada, la población sin hogar también está muy masculinizada y también ha crecido el número de mujeres que duermen en la calle en la capital, según el proyecto Jericó de atención a personas sin hogar.

En cuanto a la edad, un 51,1% de las personas sin hogar en nuestro país tienen menos de 45 años, un 43,3% tienen entre 45 y 64 años y un 5,5% son mayores de 64. Las personas que viven en la calle en nuestro país son la mayoría españolas, un 50,1%, aunque hay un 49,9% de extranjeros. En el caso de Granada capital, un 77% de personas sin hogar son de origen español, la mayoría de ellas del sur de España. Entre los extranjeros, el mayor porcentaje es el de personas de la zona del norte de África e incluso de África subsahariana.

Cruz Roja, con su atención a las personas sin hogar, trata de ayudarles para que vuelvan a tener una vida digna. Un informe de la organización humanitaria destaca la necesidad de abordar el sinhogarismo "desde una perspectiva integral que incluya la provisión de vivienda, la prevención y la adaptación de servicios a la diversidad social y cultural de las personas sin hogar". Un acompañamiento individualizado lo considera "clave", ya que "los perfiles de personas sin hogar son cada vez más diversos, lo que obliga a adaptar los servicios y recursos de atención a sus necesidades”. Ese estudio también apunta a que no podrá evitarse la entrada de nuevas personas en el sinhogarismo si no se trabaja la prevención primaria, que es “clave para provocar cambios en las estructuras que llevan al sinhogarismo”, y la prevención secundaria, que consiste en “identificar los colectivos de riesgo y detener los procesos de exclusión con actuaciones focalizadas”. El estudio pretende “contribuir a luchar contra la culpabilización social de la pobreza, que hace que sea vivida por muchas de estas personas como un fracaso personal, y a defender el acceso a una vivienda digna como un derecho que da acceso a otros derechos”.