El Sima Granada sigue adelante con una victoria por 5-2

El Sima Granada ha logrado una importantísima victoria en el último partido de la fase regular del campeonato de liga, frente al Sporting Club Constitución de Melilla. Un encuentro en el que ha vuelto el público al pabellón Núñez Blanca, con aforo reducido, y que los granadinos han ganado por 5-2, asegurando su pase a la segunda fase de la competición para poder seguir aspirando a un complicado y lejano play off de Ascenso.

El encuentro ha empezado siendo un monólogo de Sima Granada en cuanto a ocasiones. Los granadinos han arrancado muy enchufados y han podido adelantarse muy pronto en el marcador, en el minuto 1 con un disparo de Rafi que se marchaba por encima de la portería, y en el minuto 2 con un balón al palo de Dani Aguilera.

Tras este fulgurante inicio, el Sporting Club Constitución ha comenzado a desplegar un entramado defensivo para intentar anular las acciones del Sima e intentaba llevar peligro al contragolpe con la calidad de Yusef, que comandaba el ataque melillense.

El Sima ha seguido buscando el gol, pero se encontraba con la zaga melillense y con su cancerbero, Tareg, muy inspirado en el encuentro. Los granadinos tendrían que esperar hasta el minuto 12’ para poner el primer tanto en el marcador, cuando Nano soltaba un latigazo cruzado desde la banda derecha ante el que nada pudo hacer el meta rival.

El SC Constitución, con el marcador en contra, ha dado un paso adelante para igualar el encuentro, el peligro rondaba la meta del Sima y Germán ha vuelto a erigirse salvador deteniendo, en el minuto 16, una de las ocasiones más claras para los melillenses con un zapatazo de Yusef.

Dos minutos después, los rojiblancos han logrado poner más tierra de por medio cerca del descanso con el segundo gol del partido, obra de Jesús, tras una jugada colectiva que culminaba empujándola a la red en el segundo palo. El colegiado ha señalado el camino hacia los vestuarios con un marcador de 2-0, en un sensacional primer tiempo de los de Rafa García.

Tras el descanso, volvía la acción a la pista del Núñez Blanca y, con ello, uno de los goles de la jornada. En el minuto 23, Kiko ha recibido el balón en mitad de pista y lo ha pinchado para marcharse de su par, dejarla en el aire y después culminar con una espectacular volea que conseguía batir al portero melillense y poner el tercero en el luminoso.

El Sima, con mucho en juego sobre la pista, no iba a confiarse y tenía que echar el resto para asegurar los tres puntos. Los rojiblancos resistían los arreones del SP Constitución para acortar distancias, pero serían los granadinos los que lograrían golpear una vez más.

En el minuto 32, el capitán del Sima, Juanmi, ha logrado marcar el cuarto de la tarde para los rojiblancos. Ha recuperado Migue Fernández tras un saque de puerta de Tareq y ha enviado al segundo palo para que el propio Juanmi marcase a placer.

Ya la recta final del partido, en el minuto 35, los melillenses lograban abrir su cuenta en el partido con un auténtico golazo de Yusef, que golpeaba desde diez metros ajustando el balón al poste derecho de la portería de Germán y lograba superarlo para poner el 4-1.

El intercambio de golpes no cesaba e, inmediatamente después, en el minuto 36, los de Rafa García han vuelto a aumentar la ventaja por mediación de Kiko, que ha hecho su doblete rematando al segundo palo para hacer el quinto de SIMA. Finalmente, el SC Constitución ha conseguido su segundo gol de la tarde después de un contragolpe que Waly definía cruzándola ante Germán.

El marcador no se ha movido más y el árbitro ha decretado el final del encuentro con el resultado de 5-2. Un partido frenético de puro fútbol sala en el que los hombres de Rafa García logran su pase a la siguiente ronda de la competición, en la que será una complicada gesta conseguir una plaza de play off de ascenso, pero que sin duda servirá para medirse a grandes rivales y por qué no, seguir soñando.

El entrenador del Sima Granada FS, Rafa García, ha valorado así el encuentro: “Muy contento con la victoria, ha sido un partido que sabíamos que iba a ser complicado, en la primera parte hemos tenido dificultades para ponernos por delante en el marcador, lo hemos hecho, que es lo que queríamos ante este rival y han firmado una sensacional actuación todos los jugadores del primero al último. Así que, sólo queda darles la enhorabuena, el objetivo que era estar en la siguiente fase se ha conseguido y ahora toca prepararse porque se presentan partidos muy competidos en los que queremos dar el máximo”.

Ficha del partido

Colegiados (Jaén): Torres Beltrán y Lara Martínez

Amonestados: Pollo, Borja, Carlos (Sporting Club Constitución), Juanmi, Migue y Emilio (SIMA Granada FS)

SIMA Granada Fútbol Sala: Germán, Rafi, Arco, Migue, Dani Aguilera -quinteto titular- José Ángel, Weche, Emilio, Ismael, Juanmi, Jesús, Kiko, Nano y Molero

Sporting Club Constitución: Tareg, Borja, Dani, Pollo, Yusef -quinteto titular- Iarley, Cortés, Sufián, Carlos, Wally e Iván.

Goles:

12’ 1-0 Nano

18’ 2-0 Jesús

23’ 3-0 Kiko

31’ 4-0 Juanmi

35’ 4-1 Yusef

36’ 5-1 Kiko

36’ 5-2 Waly

Incidencias:

Partido correspondiente a la 18ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en el Grupo V de Segunda División B. Pabellón Núñez Blanca de Granada. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del Presidente de Palma Futsal, don Miquel Jaume, fallecido esta semana. Partido disputado con aforo reducido por protocolo de autoprotección ante el Covid-19.