Silvia Lara vuelve a imponerse en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada

La corredora Silvia Lara (Sierra Sur Jaén) impuso esta tarde en el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada, puntuable para la Copa del Mundo de la Carreras Verticales, lo que supone la cuarta victoria de la jienense en la icónica prueba de la estación de esquí y montaña de Granada. Lara y los 150 participantes en el Kilómetro Vertical se encontraron con un recorrido sensiblemente recortado por el fuerte viento, de 4,4 kilómetros y 950 metros de desnivel positivo.

En ese escenario, la corredora de la selección española de Kilómetro Vertical se enfrentó a una carrera que conoce perfectamente. “Me he encontrado muy bien desde el principio, he ido segunda hasta que he adelantado a Verónica que iba en cabeza, y a partir de ahí hje tirado hasta llegar a meta”.

“Dentro de lo que cabe no ha hecho tanto viento como yo pensaba. Pero sí es cierto con viento debes tener un poco de estrategia, porque en zonas en las que normalmente yo correría hoy no compensaba hacerlo, porque el viento al final es un freno. He andado más que de costumbre. Al final cada una busca su mejor estrategia”, explicó Silvia Lara en la meta situada en la estación superior del telesilla Stadium.

El corredor gaditano de 21 años Miguel Benítez se impuso en la categoría absoluta masculina a pesar de estar inscrito como promesa. Benítez ganó con autoridad aventajando con 2 minutos al segundo clasificado (el albaceteño Diego Díaz), siguiendo una estrategia infalible: “He corrido todo el recorrido, sin andar ni un solo metro”.

“No soy especialista en verticales. Me encontrado bien en todo momento y he hecho todo el recorrido corriendo, que era mi objetivo. He salido a mi ritmo, empujando fuerte desde el principio, intentando no andar en ningún momento. He mantenido el ritmo sin mirar hacia atrás”, señaló.

En juvenil, exhibición con mayúsculas de Juan Díaz García que ha realizado el tercer mejor tiempo de la competición con un crono de 41:03, solo superado por Miguel Benítez y el albaceteño Diego Díaz.

Tanto Silvia Lara como Miguel Benítez, como ganadores del Kilómetro Vertical de Sierra Nevada, se han clasificado directamente para la gran final del circuito mundial en Grèste de la Mughéra Vertical Kilometer (Limone, Italia).

El Kilómetro Vertical de Sierra Nevada también puntúa para la Copa de Andalucía de Carreras Verticales 2023 de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, que lidera Silvia Lara.

Clasificaciones del Kilómetro Vertical de Sierra Nevada

Hombres

1. Miguel Benítez Bermejo… 38:05 minutos

2. Diego Díaz Ortega… 40:06 minutos

3. Daniel Luque González… 41:32 minutos

Mujeres

1. Silvia Lara Diéguez… 47:03 minutos

2. Verónica Sánchez Romero… 48:12 minutos

3. Mónica Díaz Gavilán… 49:33 minutos