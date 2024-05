Admitida a trámite la querella por prevaricación contra la decana del COPAO, María Adela Checa Caruana

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha admitido a trámite la querella presentada contra la decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO), María Adela Checa Caruana,y su Junta de Gobierno por prevaricación administrativa.

Este delito, presuntamente, se habría cometido durante el periodo de diligencias previas de la querella interpuesta contra el exdecano, Manuel Mariano Vera Martínez. La decana de los psicólogos de Andalucía Oriental habría incurrido en un delito de prevaricación administrativa suspender la colegiación al exdecano. Esta medida la ejecutó de manera cautelar en el marco de un expediente disciplinario tramitado ante la Comisión Deontológica de la citada institución, cuyos fundamentos son los mismos que avalaban la querella interpuesta contra él -“por apropiación indebida y malversación de fondos”. Una denuncia que, en noviembre, archivaba el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada por “falta de evidencias en la comisión de delito, salvo meras sospechas” y cuyo archivo rectificaba hace apenas unos días la Audiencia Provincial.

La colegiación es una condición indispensable en el ejercicio de la Psicología y ha acarreado una serie de consecuencias a nivel profesional para Vera Martínez. En este sentido, la querella se apoya en que la capacidad disciplinaria de los Colegios de Psicología se basa, exclusivamente, en faltas cometidas en el ejercicio de la profesión y no por el desempeño de posibles funciones públicas, como es el caso del cargo de decano del COPAO. Por lo tanto, presuntamente, podría haber existido un abuso del procedimiento disciplinario y del cargo de decana.

Principio de non bis in idem

El segundo punto en que se apoya la querella y que ha determinado también su admisión a trámite es que, tal y como se expresa, “se ha vulnerado el principio legal de non bis in idem”. Este garantiza el derecho de cualquier ciudadano a no ser procesado y/o sancionado dos veces por la comisión de un mismo delito.

Finalmente, la querella también denuncia la campaña de desprestigio profesional y personal que, presuntamente, habría ejercido Checa sobre el exdecano. Y es que, tras presentar su denuncia contra él, Checa presuntamente, contactó con todas las instituciones donde trabajaba Vera en calidad de docente. Es el caso de la Universidad de Granada, la Universidad de Almería o la Universidad de Navarra, entre otras. A todas ellas, presuntamente, habría solicitado su cese inmediato y comunicó la existencia de las causas abiertas contra él. Del mismo modo, y según se especifica, esta actuación se habría hecho extensiva al resto de colegios de Psicología de España, donde se habría solicitado que no se le proporcionase colegiación a Vera.

Por todas estas cuestiones, el Juez ha decidido admitir a trámite la querella presentada por Manuel Mariano Vera y está previsto que la decana del COPAO preste declaración el próximo 6 de mayo, en los Juzgados de La Caleta. Aunque no se descarta que pasen por sede judicial el resto de miembros de su Junta de Gobierno por haber secundado las actuaciones contra el exdecano.