Resistencia rojiblanca frente al Barça: "La clave será competir y aguantar lo máximo que podamos"

En Los Cármenes se cruzan este sábado las aspiraciones del Granada Femenino y del Barça en las antípodas. Las culés quieren convertir el estadio nazarí en su propio sala de celebraciones y proclamarse campeonas sobre el césped del Zaidín. Las rojiblancas, en cambio, aguar la fiesta blaugrana para casi reservar una plaza en Liga F la próxima campaña. Un reto mayúsculo para el que promueven la resistencia. "La clave va a ser competir los 90 minutos y aguantar lo máximo que podamos", sostienen Lauri, capitana y emblema de las de franjas horizontales, y Ari Mingueza, un talento forjado en La Masía que, en su primera campaña lejos de casa, se ha abonado a la eterna lucha y recibe a sus excompañeras con las botas afinadas. Ambas han analizado el duelo en un media day previo. Les mueve la ilusión, aunque advierten: "Hay que ser realistas y conscientes de que vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo".

Lauri enfunda el brazalete a cada una de sus palabras, veterana en el vestuario y testigo del crecimiento de esta sección del club hasta llegar a abrir las puertas de Los Cármenes para recibir a todo un Barcelona. "No es un sueño para mí solo. Es el reconocimiento a todos estos años, a todas aquellas que se han puesto esta camiseta para poder traer a los mejores equipos del mundo a la ciudad. Tenemos la suerte de que vamos a ser las privilegiadas de enfrentarnos a ellas, pero es un sueño cumplido por muchas generaciones que han pasado, por muchas personas que han trabajado por este club para estar en la élite. Yo solo quiero que la afición del Granada disfrute de uno de los mejores conjuntos del mundo", ha sostenido la capitana, tras recordar que en el vestuario culé "prácticamente todas son internacionales". "Tienen dos Balones de Oro, pero podrían tener cinco o seis. Da gusto verlas", ha elogiado.

"El Granada va a salir a intentar minimizar todos sus ataques y riesgos. El partido dirá, pero a priori es un objetivo muy muy complicado", avisa. La atacante rojiblanca ha reconocido entre risas que, en previsión de un acoso azulgrana con poco tiempo de posesión, el encuentro se prepara "corriendo mucho". "Va a ser un asedio constante y son entrenamientos de mucho esfuerzo físico, porque es lo que nos vamos a encontrar en el partido". "Para superar a la defensa del Barça, primero debes superar su ataque, que es muy difícil -ríe-. Cuando el equipo tenga momentos con balón, vamos a intentar tener la personalidad que siempre hemos tenido", ha indicado.

En la misma línea se expresa Ari Mingueza. "Hay que ser realistas: es el Barça, es el mejor equipo del mundo, pero con la racha que llevamos lo afrontamos con más ganas", ha afirmado la mediocentro. Para ella, por reencontrarse con quienes compartía entrenamientos, el duelo es "el más especial de toda la temporada". "Me he criado allí, son ocho años. Lo afronto como en la ida, con ilusión, con esa motivación extra porque, al final, te enfrentas a compañeras que has tenido durante mucho tiempo. Estamos centradas también en nuestro objetivo, que nos estamos jugando mucho. Encima, poder jugar en el estadio lo hace aún más especial", ha exteriorizado la catalana, a quien se le escapa un resoplo al ser cuestionada sobre las mayores cualidades del conjunto azulgrana. "La calidad que tienen las jugadoras, porque para jugar allí tienes que ser una de las mejores futbolistas del mundo", asevera.

Sus palabras abarcan a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, últimas ganadoras del Balón de Oro. "En su momento, Alexia me impresionaba más. Ahora, también por la lesión, Aitana ha dado un paso adelante, pero cuando yo estaba allí, Alexia era un espejo donde mirarme", ha señalado la joven centrocampista, a quien no se le escapa la posibilidad de que el conjunto culé certifique el título de Liga en Los Cármenes. "Ellas van a salir como a todos los partidos. Nosotras, obviamente, les vamos a competir y vamos a ponérselo lo más difícil posible. Veremos qué pasa", deja el desenlace abierto, para después recordar que las rojiblancas se están "jugando una permanencia, el descenso". "Hay que tener la mente fría. Estar mentalizadas de lo que pueda llegar a pasar y aguantar al máximo posible los minutos que podamos", incide.

El mejor momento del Granada

La visita del Barcelona coincide con el mejor momento rojiblanco. "Por lo menos, con ilusión y un Granada un poco renovado, sobre todo en las sensaciones, en competir. Tuvo momentos en los que lo pasó muy mal, pero el equipo ahora mismo está con ganas e ilusión de poder afrontar cualquier partido, siendo consciente también de que viene todo un Barça", apunta Lauri, quien reconoce que las nazaríes habrían "firmado" llegar así a esta cita tras los resultados de la primera vuelta. "Puede pasar cualquier cosa en el campo, pero tenemos la sensación de que el equipo compite al máximo. Para mí, eso es lo más importante", ha abundado.

Todo, tras una reacción en lo que va de 2024 que, según Ari Mingueza, se debe a "no dejar de creer". "Aun encadenando once derrotas seguidas, el equipo no ha dejado de trabajar. Incluso creo que hemos trabajado más. Y, sobre todo, se debe a la unión del equipo. En ningún momento se ha torcido la dirección. Hemos ido todas a una y creo que eso ha sido clave", ha argumentado la mediocentro. Esa remontada ha sido guiada por la vieja guardia rojiblanca, liderada por Lauri y Laura Pérez. "Cuando sientes tanto un equipo y unos colores, en el campo no solo te tiran las piernas. En el caso de Laura y en el mío, tira mucho el corazón. Cuando ha habido que sacar un Granada mucho más competitivo, hemos dado un paso adelante. Estamos haciendo buenos partidos y es algo que creo que viene un poco por ese sentimiento granadinista que tenemos", apostilla la capitana.

Tanto Lauri como Ari Mingueza desean marcar otro hito el sábado en cuanto a asistencia a un partido femenino en Los Cármenes. "De esta afición me lo espero todo. Ojalá que podamos hacer récord. Va a ser también un premio para la hinchada el poder disfrutar no solo de su Granada Femenino, que me consta que vienen a vernos, sino poder disfrutar de un superequipo como es el Barça, de jugadoras como tiene. Si no hacemos récord, creo que va a venir mucha gente. Si lo hacemos, mejor que mejor", ha expuesto la atacante, ilusión a la que se suma la mediocentro. "Que la afición esté tan volcada con el femenino para nosotras es un plus. Ojalá podamos batir ese récord que tanto deseamos", ha alargado la ex del Barcelona.

Entretanto, sacan la calculadora. "Obviamente, se hacen cuentas, pero lo que tenemos que hacer es pensar en cada partido que nos toque, ir poco a poco y sumando", sonríe Mingueza, a lo que su capitana añade que "es complicado decir que el descenso va a estar entre cuatro equipos porque en la Primera División te puede competir cualquiera". "Va a haber Liga F hasta la última jornada. Ojalá estemos hablando entonces de que el Granada está salvado", ha extendido Lauri. "Fue clave la victoria de la semana pasada. Queda mucho. Está muy peleada la zona de abajo. Creo que ni se va a decidir esta jornada ni en la anterior, que ganamos en Villarreal, ni en la próxima", ha proseguido la mediocentro.

Marcar en Los Cármenes

La capitana contempla con emoción la posibilidad que cada encuentro en el estadio del Zaidín le abre de festejar allí una diana, incluido este sábado. "Para mí, sería increíble, pero por marcar en Los Cármenes, con mi afición, no por marcarle al Barça. Es un objetivo muy difícil y si marcara, es una alegría por celebrarlo con mi afición. Eso siempre es un aliciente", ahonda Lauri, quien suspira que "sentir a la afición en el estadio es algo que ojalá pudieran vivir muchísimas futbolistas". Lo disfruta igual Ari Mingueza, quien valora que el paso de recalar en el Granada "ha sido muy acertado". "Me he adaptado muy bien a Primera y a la ciudad. También me lo han puesto muy fácil tanto el staff como las compañeras. Estoy muy contenta del año que estoy haciendo aquí", se congratula. Su reencuentro con el Barcelona le pilla en un "estado de confianza muy alto". "Llego en mi mejor momento", reconoce.