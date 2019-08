“Si la Junta quiere el Metro en el centro, ¿por qué no le asignó dinero en los presupuestos?”

La pregunta del titular la formula Raquel Ruz, concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada. Ahora que el equipo de gobierno que integran PP y Ciudadanos ha pedido que la Junta de Andalucía incluya en su Plan de Movilidad la ampliación de la línea, de manera que discurra entre La Caleta y la Hípica, en el Zaidín, el PSOE local dice que se alegra, pero también recuerda que el presidente de la comunidad autónoma, el popular Juanma Moreno, ya le dijo al entonces alcalde Paco Cuenca que esa idea le parecía bien, pero eso, posteriormente, no se tradujo en una inyección económica suficiente como para que el proyecto empiece a cobrar forma.

“La idea ya se la hizo llegar Cuenca al presidente de la Junta y si ahora hay otros partidos que han cambiado de postura y también les parece bien que el Metro pase por el centro, por nuestra parte no hay ningún problema, porque cuanto más consenso haya, mejor; y no es cuestión de esgrimir que unos lo dijimos antes que otros. El caso es que, después de esa reunión entre Cuenca y Moreno, la Junta elaboró unos presupuestos para 2019 donde se le consignan a los proyectos del Metro de Granada apenas 20.000 euros, una cantidad ridícula que no da ni para pintar un boceto”, argumenta Raquel Ruz.

La edil socialista entiende que la apuesta debió ser mucho más firme, al menos suficiente como para hacer el anteproyecto de la obra. No fue así y Ruz cree que si no hubo una consignación presupuestaria de entidad fue “porque el PP creía que los socialistas seguiríamos gobernando en Granada después de las elecciones municipales y sus ganas de asfixiar al ayuntamiento fueron más fuertes que su empuje por algo que es bueno para Granada”.

Raquel Ruz ha recordado que el PSOE de Granada llevó la idea a su programa electoral y que, de hecho, era una de sus propuestas estelares. “Hay que hacer algo con urgencia para frenar el tráfico en el centro y entendemos que el Metro ayudará a eso. En su día se lo propusimos a Juanma Moreno y lo vio bien, como parece que también lo ve bien ahora. Pero si tan bien lo veía, no debió permitir que se perdiera un año, porque está claro que con esa mínima inversión no se puede hacer nada. Su apuesta de ahora no nos parece creíble”, ha insistido.

Para la concejal, lo fundamental, “ahora que todos estamos afortunadamente de acuerdo”, es que ese consenso y esas buenas intenciones “se traduzcan en hechos”. Porque si en los presupuestos autonómicos de 2020 no hay una partida realmente significativa, “Granada habrá perdido otro año y eso sería aún más lamentable”.