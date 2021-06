“Si Juana Rivas entra en prisión, todas las mujeres entramos con ella”

El 26 de julio de 2017, hace ya casi cuatro años, Juana Rivas tomó una decisión a la “desesperada” que la marcaría para el resto de su vida. Aquel mes de julio, la vecina de Maracena se ocultó en paradero desconocido junto a sus hijos para evitar devolvérselos a su progenitor, Francesco Arcuri. Con un telón de fondo en el que constaban varias denuncias por maltrato en Italia, Rivas quiso proteger a sus hijos de la única forma que pudo, enfrentándose a la ley. Desgraciadamente, años después, la justicia ha sentenciado a la granadina a dos años y medio de prisión, una condena que se hará efectiva en los próximos días si nada lo impide.

Desde la Plataforma en Apoyo a Juana Rivas, la Plataforma 8M/25N de Granada y la Asamblea Feminista Unitaria, se pide el indulto urgente y parcial que evite la entrada en prisión de Juana Rivas. “El movimiento feminista de Granada tiene una gran preocupación por este caso, sobre todo, por el sufrimiento que están pasando sus hijos, ellos necesitan a su madre. Existen pruebas suficientes para demostrar que la decisión de Juana está más que justificada ya que su único fin era proteger a sus niños”.

El principal problema es este caso tan mediático es que Juana Rivas se “encuentra entre dos sistemas judiciales el de España y el de Italia”, según afirman las asociaciones. La falta de coordinación entre ambos países ha hecho que las denuncias interpuestas en Granada no se hayan ni siquiera traducido para ser enviadas a Italia. Este factor, que puede parecer insignificante para muchos, es el obstáculo que impide que Juana Rivas sea considerada como víctima de violencia de género.

La entrada inminente en prisión de la vecina de Maracena trae consigo otros problemas judiciales. El próximo mes de julio, en Italia, se dictará sentencia en relación a la custodia de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri. Si la granadina se encontrase en prisión en ese momento, “la justicia tendría la excusa perfecta para obviar lasa denuncias de malos trato y el auxilio que está pidiendo el hijo mayor” afirma María del Mar Daza, doctora en derecho y victimóloga.

Para terminar de rizar el rizo, en este caso judicial también entra en juego el síndrome de alineación parental. Esto se produce cuando una mujer maltratada cuenta los abusos a sus hijos y por ende el testimonio de estos niños no se tiene en cuenta o directamente, no es creído por el sistema judicial, ya que se considera que pueden estar manipulados. El hijo mayor de Juana Rivas, según declaran desde las asociaciones, ha pedido auxilio en varias ocasiones, pero su testimonio no ha sido escuchado.

Del mismo modo, el testimonio de Juana Rivas tampoco ha sido escuchado. “El juez penal dijo en el juicio que no se iba a hablar de malos tratos. Nadie le ha preguntado a Juana porqué no quería entregar a los niños. Hay una situación de violencia que ella conocía bien y quería protegerlos. Una justicia que no es capaz de escuchar a las víctimas y que no tiene perspectiva de género se convierte en una justicia injusta y patriarcal. Además, en Italia también se ha eludido tratar este tema y se han obviado las denuncias previas y la sentencia del 2009”.

Es por todo esto que el movimiento feminista sigue al lado de Juana Rivas y exige un indulto parcial que evite su ingreso en prisión. La fecha límite para conseguirlo es el próximo martes ya que los 15 días que se le conceden a la granadina para que entre en la cárcel de forma voluntaria están llegando a su fin. Las asociaciones han convocado una manifestación el próximo 7 de julio para exigir el indulto y seguir mostrado su apoyo a Juana Rivas, una concentración que comenzará en Plaza nueva y finalizará en la Fuente de las Batallas. “Si Juana entra en prisión, todas las mujeres entramos con ella”.